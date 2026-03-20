Με Πινέδα και Σάντσες οι κλήσεις του Μεξικού για τα φιλικά του Μαρτίου
Το βράδυ της Πέμπτης (19/03) ανακοινώθηκε η 26μελής αποστολή που θα εκπροσωπήσει την Εθνική ομάδα του Μεξικού στα φιλικά παιχνίδια που έχει προγραμματίσει να δώσει η ομάδα απέναντι σε Βέλγιο (29/03) και Πορτογαλία (01/04).
Αναλυτικότερα, στις κλήσεις του Χαβιέρ Αγκίρε βρίσκεται τόσο ο Ορμπελίν Πινέδα όσο και ο Χόρχε Σάντσες, οι οποίοι αμφότεροι αγωνίζονται στη χώρα μας με τις φανέλες της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ αντίστοιχα.
Ακόμη, μέλος της αποστολής είναι και ο πολύπειρος Μεξικανός κίπερ, Γκιγιέρμο Οτσόα, που αγωνίζεται φέτος στη Κύπρο για λογαριασμό της ΑΕΛ Λεμεσού όπου κάνει μάλιστα μία εξαιρετική χρόνια, παρά την ηλικία του.
