Με Πινέδα και Σάντσες οι κλήσεις του Μεξικού για τα φιλικά του Μαρτίου

Οι Ορμπελίν Πινέδα και Χόρχε Σάντσες κλήθηκαν να εκπροσωπήσουν την εθνική ομάδα του Μεξικού στα φιλικά παιχνίδια του Μαρτίου με Πορτογαλία και Βέλγιο.

Το βράδυ της Πέμπτης (19/03) ανακοινώθηκε η 26μελής αποστολή που θα εκπροσωπήσει την Εθνική ομάδα του Μεξικού στα φιλικά παιχνίδια που έχει προγραμματίσει να δώσει η ομάδα απέναντι σε Βέλγιο (29/03) και Πορτογαλία (01/04).

Αναλυτικότερα, στις κλήσεις του Χαβιέρ Αγκίρε βρίσκεται τόσο ο Ορμπελίν Πινέδα όσο και ο Χόρχε Σάντσες, οι οποίοι αμφότεροι αγωνίζονται στη χώρα μας με τις φανέλες της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ αντίστοιχα.

Ακόμη, μέλος της αποστολής είναι και ο πολύπειρος Μεξικανός κίπερ, Γκιγιέρμο Οτσόα, που αγωνίζεται φέτος στη Κύπρο για λογαριασμό της ΑΕΛ Λεμεσού όπου κάνει μάλιστα μία εξαιρετική χρόνια, παρά την ηλικία του.