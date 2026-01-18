Νέες απουσίες για την Μπέτις ενόψει ΠΑΟΚ: Εκτός και οι Άντονι, Ντεόσα

Δύο νέες απουσίες προστέθηκαν στην λίστα της Μπέτις, παραμονές του αγώνα εναντίον του ΠΑΟΚ, με τους Άντονι και Νέλσον Ντεόσα να τίθενται εκτός αγωνιστικής δράσης

Η Μπέτις επικράτησε το βράδυ του Σαββάτου (17/01) της φορμαρισμένης Βιγιαρεάλ με 2-0, χάρη στα γκολ των Ρουϊμπάλ-Φορνάλς και πλέον βάζει πλώρη για τον αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης (22/01) στη Τούμπα εναντίον του ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League

Οι «Βερδιμπλάνκος» ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στη Θεσσαλόνικη με το «απουσιολόγιο» τους να αυξάνεται ολοένα και περισσότερο, καθώς δύο ακόμα παίκτες της ομάδας τέθηκαν εκτός αγωνιστικής δράσης.

Πιο συγκεκριμένα, ο βραζιλιάνος εξτρέμ Άντονι, ο οποίος αποχώρησε από τον χθεσινό αγώνα με ενοχλήσεις στην περιοχή της βουβωνικής χώρας, αλλά και ο Νέλσον Ντεόσα που ταλαιπωρείται από αμυγδαλίτιδα θεωρούνται εξαιρετικά αμφίβολοι για την επερχόμενη αναμέτρηση, αν και η κατάσταση του δεύτερου αναμένεται να επαναξιολογηθεί μέσα στην εβδομάδα.

«Όσον αφορά τον Άντονι, είχε κάποιες ενοχλήσεις στο εφηβαίο, μια ηβαλγία, θα δούμε πιο αναλυτικά αύριο το περί τίνος πρόκειται. Είναι ένας παίκτης που έχει αγωνιστεί πολύ. Στις εναλλαγές προσπαθούμε πάντα να μοιράζουμε τα λεπτά συμμετοχής, ερχόταν παίζοντας πάρα πολύ, θα δούμε το αν με μερικές ημέρες ξεκούρασης θα του περάσει το πρόβλημα», σχολίασε ο Μάνουελ Πελεγκρίνι στην συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού κόντρα στα «κίτρινα υποβρύχια».

👉 "Antony tenía molestias en el pubis".



👀 Pellegrini explica el cambio del crack brasileño durante el partido ante el Villarreal. pic.twitter.com/7YHEqxxKYD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 17, 2026

«Αναφορικά με τον Ντεόσα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση τόσο σήμερα όσο και αύριο. Μακάρι να ήταν απλώς κάτι μεμονωμένο, παροδικό μέσα στη νύχτα, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω με σιγουριά σε αυτή την ερώτηση, γιατί θα εξαρτηθεί πολύ από το πώς θα αντιδράσει ή πώς θα είναι η κατάσταση της υγείας του αύριο και μεθαύριο», πρόσθεσε ο Χιλιανός τεχνικός.

Όπως όλα δείχνουν λοιπόν, πέρα από τους Άντονι και Ντεόσα, η Μπέτις αναμένεται να παραταχθεί απέναντι στον ΠΑΟΚ (22/01 19:45), χωρίς τους τραυματίες Ίσκο, Μπεγερίν, Κούτσο και Φίρπο, τον τιμωρημένο Μπακαμπού, ενώ αμφίβολοι παραμένουν και διεθνείς με το Μαρόκο Εζαλζουλί και Άμραμπατ, οι οποίοι θα αγωνιστούν σήμερα το βράδυ στο πλευρό του Ελ Καμπί στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής εναντίον της Σενεγάλης και θα επιστρέψουν στην Ισπανία την Δευτέρα (19/01).