Άρης: Με τέσσερις αλλαγές η 11αδα απέναντι στην ΑΕΛ Novibet
Ο Ισπανός προπονητής του Άρη έκανε αυτό που προανήγγειλε την παραμονή του αγώνα καθώς στο κέντρο της άμυνας συνυπάρχουν οι Φαμπιάνο-Σούντμπεργκ καθώς στα άκρα διατηρήθηκαν οι Τεχέρο-Φαντιγκά. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Κώστας Γαλανόπουλος αντικαθιστά τον Ούρος Ράτσιτς ενώ ο Μιχάλης Παναγίδης θα αγωνιστεί πίσω από τον Λορέν Μορόν στην κορυφή της επίθεσης.
Στα επιθετικά άκρα είναι οι Πέρεθ, Ντούντου ενώ ο Σωκράτης Διούδης επέστρεψε κάτω από την εστία. Εκτός αποστολής έμεινε ο Τίνο Καντεβέρε λόγω ενός χτυπήματος στο πόδι ενώ ο Φρέντρικ Γένσεν ανέβασε πυρετό και δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί.
