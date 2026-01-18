Ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε σε τέσσερις αλλαγές στην 11αδα για τον αγώνα (17:00) με την ΑΕΛ Novibet καθώς επανέφερε τους Φαμπιάνο, Γαλανόπουλο αλλά και τον Ντούτντου.

Ο Ισπανός προπονητής του Άρη έκανε αυτό που προανήγγειλε την παραμονή του αγώνα καθώς στο κέντρο της άμυνας συνυπάρχουν οι Φαμπιάνο-Σούντμπεργκ καθώς στα άκρα διατηρήθηκαν οι Τεχέρο-Φαντιγκά. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Κώστας Γαλανόπουλος αντικαθιστά τον Ούρος Ράτσιτς ενώ ο Μιχάλης Παναγίδης θα αγωνιστεί πίσω από τον Λορέν Μορόν στην κορυφή της επίθεσης.

Στα επιθετικά άκρα είναι οι Πέρεθ, Ντούντου ενώ ο Σωκράτης Διούδης επέστρεψε κάτω από την εστία. Εκτός αποστολής έμεινε ο Τίνο Καντεβέρε λόγω ενός χτυπήματος στο πόδι ενώ ο Φρέντρικ Γένσεν ανέβασε πυρετό και δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί.