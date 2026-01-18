Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟ που δύναται να αποδειχθεί ξανά το turning point για τον Δικέφαλο και το σύνολο του Νίκολιτς...

Ένα μεγάλο και σημαντικό ποδοσφαιρικό βράδυ μας περιμένει στην Νέα Φιλαδέλφεια απόψε: η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό με υποχρέωση αντίδρασης και νίκης έπειτα από την βαθμολογικής απώλεια στην Θεσσαλονίκη με αντίπαλο τον Άρη για το πρωτάθλημα και την ήττα αποκλεισμό από τον ΟΦΗ στο Κύπελλο! Επιπρόσθετα θα βρει απέναντί της μια ομάδα σε σχετικά καλό momentum και με ανεβασμένη ψυχολογία, η οποία μπορεί να μοιάζει ότι δεν έχει τεράστιο πρέπει στο πρωτάθλημα, ωστόσο δεν έχει πολλά περιθώρια για ήττα μιας και θα απομακρυνθεί και άλλο από την πρώτη 4αδα γεγονός που θα συνιστά συγκλονιστική αποτυχία για τους πράσινους. Ωστόσο σε τούτο το χώρο μας απασχολεί η Ένωση και η δική της υποχρέωση μιας και κάνει πρωταθλητισμό και οφείλει να διεκδικήσει τον τίτλο μέχρι το τέλος της διαδρομής. Γνωρίζουμε δε ότι έως τις 15 του Φλεβάρη είναι το δικό της απαιτητικό πρόγραμμα στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος και απαιτούνται αποτελέσματα αποδείξεις!

Για την ΑΕΚ ίσως αποδειχθεί αυτή η αναμέτρηση, ξανά για να είμαστε ειλικρινείς, το turning point για το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς: κάτι που έγινε στο δίμηνο των επιτυχιών και του νικηφόρου σερί έπειτα από τα ματς με Φιορεντίνα και Παναθηναϊκό πάλι εκτός έδρας. Ήταν το πρώτο ντέρμπι το οποίο κέρδισε ο Δικέφαλος μετά ένα κάκιστο σερί αποτελεσμάτων και απογείωσε την αυτοπεποίθηση όλων στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο και ειδικά των ποδοσφαιριστών! Κάτι που μπορεί να επαναληφθεί αν καταφέρει το γκρουπ του Σέρβου τεχνικού να πάρει το τρίποντο απόψε το βράδυ (21:00) απέναντι στην ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ. Προφανώς και αυτό το γνωρίζουν καλύτερα από όλους στην Ένωση και το έχει ήδη απαιτήσει ο Νίκολιτς στους παίκτες της ομάδας του και το ξέρει καλά φυσικά και ο κόσμος της που αναμένεται να γεμίσει την Νέα Φιλαδέλφεια.

Αναφέρομαι και εστιάζω στον Μάρκο Νίκολιτς και το κοινό της ΑΕΚ διότι απόψε η ομάδα έχει τεράστια ανάγκη την έδρα της και τη δύναμη αυτής, αλλά φυσικά και τον προπονητή της και τις δεδομένες ικανότητες αυτού, ειδικά το διάβασμα του αγώνα και τις παρεμβάσεις του. Το σημειώνω αυτό διότι φαίνεται πως υπήρξε πρόβλημα ρυθμού ελέω διακοπής και στον Σέρβο προπονητή όπως αποδείχθηκε σε Χαρίλαου και στο ματς Κυπέλλου με τον ΟΦΗ όπου δεν έγινε σωστή ανάγνωση των ματς στην έναρξή τους και ούτε στη διάρκειά τους με τις αλλαγές, ειδικά στο παιχνίδι με την ομάδα της Κρήτης. Ωστόσο πλέον έχει σημαντικό δείγμα ...γραφής από τα δυο πρώτα ματς έπειτα από τη διακοπή και λογικά θα του είναι πιο εύκολες οι αποφάσεις και επιλογές για την 11αδα και τις ανάγκες στις αλλαγές σε αυτή στη διάρκεια του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό!

Προφανώς και ο αντίπαλος απόψε θα είναι διαφορετικός από το πρώτο ματς: τριάδα στην άμυνα δεν θα υπάρξει, ενώ θα διαθέτει και δυο παίκτες που δεν είχε: Τεττέη και Παντελίδη οι οποίοι του δίνουν τη δυνατότητα να παίξει διαφορετικά από ότι το είχε κάνει στην Λεωφόρο όπου η ΑΕΚ στο μεγαλύτερο μέρος εκείνου του αγώνα (και παρά τις απουσίες της) ήταν κυρίαρχη και επιβλήθηκε... Ο Νίκολιτς αναφέρουν οι πληροφορίες του ρεπορτάζ μας ότι έχει δουλέψει παρά πολύ το συγκεκριμένο παιχνίδι και προετοιμάσει κατάλληλα. Μένει φυσικά αυτό να φανεί και στο χορτάρι γιατί στο τέλος της όποιας κουβέντας αυτό μετράει μόνο: το αποτέλεσμα. Ειδικά για την Ένωση που έρχεται από δυο στραβές και μία τρίτη μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη εσωστρέφεια και να αντιστραφεί η καλή κατάσταση με κάκιστες για τη συνέχεια συνέπειες...

Η δουλειά που έχει κάνει ο Νίκολιτς για το ντέρμπι αναδεικνύεται και από το γεγονός της απορίας που υπάρχει σχετικά με το τι θα πράξει στην 11αδα μεσοεπιθετικά σε επίπεδο επιλογής προσώπων. Διότι εκείνος ξέρει αλλά σκόπιμα χρησιμοποίησε όσους είχε διαθέσιμους στις ασκήσεις τακτικής για να τους έχει τσίτα είτε τους ξεκινήσει είτε του φέρει από τον πάγκο. Η ΑΕΚ πρέπει να κάνει το δυο στα δυο στα ματς που έρχονται, απόψε με Παναθηναϊκό και την άλλη Κυριακή με Αστέρα στην Τρίπολη, πριν τον Ολυμπιακό κοινώς, για να ανακάμψει και να μεταφέρει πίεση στον ανταγωνισμό, βρισκόμενη μόνη πρώτη ξανά στην βαθμολογία και μόνο εύκολο δεν είναι βάση προγράμματος αυτό... Ντυθείτε ζέστα και πάμε στης Φιλαδέλφειας τα μέρη να μετατρέψουμε την παγωμένη βραδιά σε καμίνι νίκης στην υπέροχη έδρα μας και στην πόλη μας!