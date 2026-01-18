Το ντέρμπι ΑΕΚ - Παναθηναϊκός δεσπόζει ξεκάθαρα στο κυριακάτικο πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1.

Ο Πανσερραϊκός με απόλυτο ήρωα τον Μασκανάκη πήρε πολύ μεγάλη εντός έδρας νίκη με 2-1 κόντρα στην Κηφισιά κι έμεινε ζωντανός για την παραμονή. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη των Σερραίων στην κατηγορία.

Στο κυριακάτικο αγωνιστικό... μενού ξεχωρίζει το σπουδαίο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Το ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1. Την Κυριακή ο Άρης δοκιμάζεται στην έδρα της ΑΕΛ Novibet ενώ ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στην Τούμπα.

Το πρόγραμμα

Σάββατο 17/1

Aστέρας Aktor - Ολυμπιακός αναβλήθηκε

Πανσερραϊκός - Κηφισιά 2-1

Κυριακή 18/1

ΑΕΛ Novibet - Άρης 17:00 CS1

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 19:00 NS Prime

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 21:00 CS1

Δευτέρα 19/1

Παναιτωλικός - Λεβαδειακός 18:00 CS2

Βόλος - Ατρόμητος 20:00 CS1

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 39

2. ΠΑΟΚ 38

3. ΑΕΚ 38

4. Λεβαδειακός 31

--------------------------------

5. Παναθηναϊκός 25

6. Βόλος 25

7. Άρης 21

8. Κηφισιά 19

--------------------------------

9. Παναιτωλικός 15

10. ΟΦΗ 15

11. Aστέρας Aktor 13

12. Ατρόμητος 13

13. ΑΕΛ Novibet 10

14. Πανσερραϊκός 8

* Παναθηναϊκός, ΟΦΗ έχουν 15 ματς και ενώ οι Πανσερραϊκός και Κηφισιά έχουν 17 αγώνες.