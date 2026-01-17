Ο Σόλα Σορετίρε κάνει φοβερή χρονιά στην Τσβόλε, ο προπονητής τον αποθέωσε και οι οπαδοί ζητούν την αγορά του από τον ΠΑΟΚ.

Το καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ πήρε την απόφαση να δώσει δανεικό τον Σόλα Σορετίρε στην Τσβόλε, ώστε να πάρει παιχνίδια.

Ο Αγγλονιγηριανός εξτρέμ του Δικεφάλου, ο οποίος γεννήθηκε στις 2/2/04, ανδρώθηκε στην Ακαδημία της Μάντσεστερ Γιουνάιτετ και ο ΠΑΟΚ τον έφερε το καλοκαίρι του 2024. Ο Σορετίρε, που χρησιμοποιεί εξίσου καλά και τα δύο πόδια, υπέγραψε έως το 2028 και για τους Θεσσαλονικείς είναι ένα σημαντικό πρότζεκτ.

Την πρώτη σεζόν, όπως ήταν αναμενόμενο, εμφανίστηκε άγουρος, τακτικά δεν προσαρμόστηκε, αλλά κατέγραψε 27 ματς και 4 γκολ. Από τα 27 ματς ξεκίνησε στα 7, ενώ την τρέχουσα περίοδο έπαιξε αλλαγή στον πρώτο αγώνα με την Βόλφσμπεργκερ για τα προκριματικά του Europa League. Στη συνέχεια πήγε δανεικός στην Τσβόλε, όπου το ολλανδικό πρωτάθλημα είναι γνωστό ότι ευνοεί τους επιθετικούς παίκτες. Μία απόφαση του ΠΑΟΚ, ώστε να πάρει παιχνίδια ο ταλαντούχος εξτρέμ. Το ίδιο, άλλωστε, συνέβη στο παρελθόν με τον Κωνσταντέλια.

Ο Σορετίρε έχει μέχρι στιγμής 18 ματς, 5 γκολ και 1 ασίστ. Τα 4 γκολ είναι στην Eredivisie και τα δύο πέτυχε το βράδυ του Σαββάτου κόντρα στην Άλκμααρ, η οποία παίζει στο Conference League και μπορεί να βρεθεί στον δρόμο της ΑΕΚ. Με δικά του γκολ η Τσβόλε επικράτησε για τη 19η αγωνιστική 3-1 εντός έδρας της Άλκμααρ, ανέβηκε στην 11η θέση (6η η Άλκμααρ) και είναι πλέον στο +9 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Στην Τσβόλε μέχρι να προσαρμοστεί έπαιζε κυρίως αλλαγή. Από τη 10η αγωνιστική κι έπειτα είναι βασικό στέλεχος κι έχει 4 γκολ στα 6 τελευταία παιχνίδια. Τα άλλα 2 ήταν με Χέρενφεν, Τβέντε κι έχει κι ένα γκολ με την ερασιτεχνική Χέλμοτ στο Κύπελλο.

LE DOUBLÉ DE SHOLA SHORETIRE ! Sur un coup franc long de Sherel Floranus, l'ailier anglais réalise un sublime contrôle de la poitrine avant d'envoyer un tir entre Rome-Jayden Owusu-Oduro et le premier poteau. 3-1#PEECAZ pic.twitter.com/jWFtqg9z8y January 17, 2026

Ο Σορετίρε έκανε το 1-0 στο 7' και το 3-1 στο 94' και στα social media οι οπαδοί ζητούσαν την αγορά του. Οι πληροφορίες αναφέρουν, όμως, ότι ο παίκτης δεν έχει οψιόν αγοράς κι επιπλέον δεν είναι και το πιο εύκολο να δαπανήσει η Τσβόλε τα χρήματα που θέλει ο ΠΑΟΚ. Προπονητής στην Αλκμάαρ είναι ο 41χρονος πλέον παλαίμαχος Βέλγος μεσοεπιθετικός Μάαρτεν Μάρτενς, ο οποίος είχε παίξει στον Δικέφαλο, τη σεζόν 2014-15, όταν πια είχε αναλάβει ο Ιβάν Σαββίδης.

Αναλυτικά το ρεπορτάζ των ΜΜΕ για το ματς και τον Σορετίρε: «Η νίκη με 6-0 επί του Άγιαξ στο Κύπελλο Ολλανδίας (KNVB Beker) θα έπρεπε να έχει δώσει μεγάλη ώθηση στο ηθικό της Άλκμααρ, όμως στη Τσβόλε φάνηκε ελάχιστα. Με τον Γιούνες Νάμλι βασικό, η PEC πήρε το προβάδισμα μόλις στο 7'. Ο Νάμλι έδωσε κάθετη στον Σόλα Σορετίρε, ο οποίος πλάσαρε εξαιρετικά τον Τζέιντεν Οβούσου-Οντούρο.

SS: ,,Dit is echt een geweldige manier om thuis het nieuwe jaar te beginnen. Met twee goals heb ik mijn uiterste best gedaan voor het team en de geweldige supporters hier in Zwolle.”#pecaz #peczwolle pic.twitter.com/XrNFyv2GnT — PEC Zwolle (@PECZwolle) January 17, 2026

Ο Σορετίρε έφτασε πολύ κοντά στο δεύτερο προσωπικό του γκολ, όταν ένα υπέροχο βολέ του σταμάτησε στο δοκάρι. Στις καθυστερήσεις ο Σορετίρε πήρε μία μακρινή μπαλιά, με το στοπάρισμα απέφυγε δύο αντιπάλους και με πλασέ διαμόρφωσε το 3-1».

Τα ΜΜΕ στράφηκαν στον Σορετίρε, ο οποίος δήλωσε μετά το ματς: «Αυτός είναι πραγματικά ένας υπέροχος τρόπος να ξεκινήσουμε τη νέα χρονιά εντός έδρας. Με δύο γκολ έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό για την ομάδα και για τους καταπληκτικούς φιλάθλους εδώ στη Τσβόλε».

Ο τεχνικός Χένρι φαν ντερ Βεγκτ σχολίασε: «Ο Σόλα ήταν απόψε παγκόσμιας κλάσης. Η κάθετη πάσα του Γιούνες με το εξωτερικό του αριστερού ποδιού, τέτοια πράγματα σπάνια τα βλέπεις. Σήμερα όλα λειτούργησαν άψογα».

HvdV: ,,Shola was vanavond werelds. De dieptebal van Younes, buitenkant links zie je ook zelden. Alles klopte gewoon vandaag. Ondanks dat we in de tweede helft minder dominant waren, bleven we qua kansen gevaarlijk. Een mooie ontwikkeling.”#pecaz #peczwolle pic.twitter.com/IGHwCVQX2I January 17, 2026

Φωτογραφίες με το στοπάρισμα του Σορετίρε και το πλασέ στο 3-1



