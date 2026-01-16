Η αποστολή της Κηφισιάς για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό, για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League (17/1, 15:30).

Η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό, στην οποία καλείται να πάρει το «διπλό» κόντρα στους ουραγούς, ώστε να διατηρήσει την απόσταση από τους διώκτες της στη «μάχη» για τα Play Offs 5-8 της Stoiximan Super League.

Εκτός αποστολής παραμένουν οι γνωστοί τραυματίες Γιασέρ Λαρουσί και Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης, όπως και ο ανέτοιμος Μιγκέλ Ταβάρες, ο οποίος δουλεύει αυτό το διάστημα για να φτάσει στο επίπεδο ετοιμότητας των συμπαικτών του.

Από εκεί και πέρα στην αποστολή επέστρεψε ο Γιάκουμπ Πόκορνι, ο οποίος πήρε «ανάσες» στο ματς Κυπέλλου με τον Λεβαδειακό. Στη διάθεση του «Σέμπα» είναι και ο Τσε Νούνελι, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στα Λιοντάρια.

Η αποστολή της Κηφισιάς

Ξενόπουλος, Τσιλιγγίρης, Ραμίρεζ, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Κονατέ, Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Πόμπο, Έμπο, Βιγιαφάνιες, Ρούμπεν Πέρεθ, Κωνσταντακόπουλος, Αμανί, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Νούνελι, Πατήρας, Μούσιολικ, Χριστόπουλος