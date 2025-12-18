Μέσω του καναλιού του The Architect Show, το αρχιτεκτονικό γραφείο A&S Architects παρουσίασε λεπτομέρειες για το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού περιμένουν με αγωνία να ολοκληρωθεί το έργο στον Βοτανικό και η αγαπημένη τους ομάδα να αποκτήσει το δικό της γήπεδο. Ένα στολίδι όχι μόνο για το «τριφύλλι», αλλά συνολικά για την χώρα.

Λεπτομέρειες για το έργο αυτό, παρουσίασε ο αρχιτέκτονας Νικόλαος Σιαπκαράς. Συγκεκριμένα το αρχιτεκτονικό γραφείο A&S Architects, που υπογράφει τον σχεδιασμό του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, παρουσίασε μέσω του καναλιού The Architect Show πράγματα που ο κόσμος της ομάδας θέλει να μάθει.

Όπως το πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο και συγκεκριμένα στην Άνοιξη του 2027, πότε αναμένεται να λειτουργήσει το γήπεδο, με την παρουσίαση να αναφέρει μέσα στο 2027, αλλά και συνολικά πολλές λεπτομέρειες που καθιστούν το γήπεδο στον Βοτανικό το πιο σύγχρονο της χώρας.