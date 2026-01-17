«Μετά τον Ολυμπιακό, προτάθηκε σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό ο Ντιατά»

Η περίπτωση του Κρέπιν Ντιατά, εκτός από τον Ολυμπιακό, φαίνεται πως έχει προταθεί και για τους ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό σύμφωνα με τους Τούρκους.

Λίγες ώρες μετά τα δημοσιεύματα για την περίπτωση του Κρέπιν Ντιατά που έχει ακουστεί για τον Ολυμπιακού, φαίνεται πως δεν είναι η μόνη ελληνική ομάδα που εξετάζει την υπόθεση του 26χρονου στόπερ.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ, ο διεθνής Σενεγαλέζος εξτρέμ έχει προταθεί τόσο στον ΠΑΟΚ όσο και στον Παναθηναϊκό από το ελληνικό ποδόσφαιρο ενώ το ίδιο έχει συμβεί για τις Μπεσίκτας, Φενέρμπαχτσε και Γαλατασαράι από την Τουρκία και τη Λανς από τη Γαλλία.

Ο 26χρονος εξτρέμ που θα αντιμετωπίσει τον Ελ Καμπί στον τελικό του Copa Africa με τη Σενεγάλη, βρίσκεται στον τελευταίο εξάμηνο του συμβόλαιο του και μπορεί να συμφωνήσει ως ελεύθερος για το ερχόμενο καλοκαίρι ή με ένα χαμηλό ποσό, να πουληθεί από τώρα από τη Μονακό.

Φέτος μετρά 12 συμμετοχές με τον γαλλικό σύλλογο ενώ συνολικά έχει γράψει 133 ματς στο ενεργητικό του σε όλες τις διοργανώσεις καθώς ανήκει στη Μονακό από τον χειμώνα του 2021 όταν και αποκτήθηκε αντί 17 εκατ. ευρώ από την Μπριζ.