Ολυμπιακός, μεταγραφές: Έπεσε στο τραπέζι ο Ντιατά

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Ο 26χρονος διεθνής εξτρέμ από την Σενεγάλη εμφανίζεται να τέθηκε στα υπ' όψιν της ομάδας του Ολυμπιακού για αυτήν την μεταγραφική περίοδο.

Πρόκειται για τον Κρεπίν Ντιατά. Ο 26χρονος διεθνής εξτρέμ (που παίζει και ακραίος μπακ), που ανήκει στην Μονακό, σύμφωνα με αναφορές και πληροφορίες από το εξωτερικό έπεσε στο τραπέζι για τον Ολυμπιακό. Ο Ντιατά, διεθνής με την Σενεγάλη, έχει φέτος 2 ασίστ σε 12 αγώνες με τους Μονεγάσκους.

Ο Ντιατά φέρεται να έχει προταθεί και σε άλλες ελληνικές ομάδες. Ο εν λόγω παίκτης μετέχει με την Σενεγάλη στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής με την χώρα του να έχει φτάσει στον τελικό απέναντι στο Μαρόκο του Ελ Καμπί. Εκεί έχει παίξει ως επί το πλείστον ως ακραίος αμυντικός.

@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο Instagram του παίκτη
     

