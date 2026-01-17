Ο 18χρονος Σουηδός μεσοεπιθετικός Κέβιν Τανταγιόν βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και αφού προπονήθηκε δοκιμαστικά στον Άρη θα αποφασιστεί για το αν θα αποκτηθεί.

Η υπόθεση του Κέβιν Τανταγιόν αποκαλύφθηκε επισήμως από την ομάδα του στη Σουηδία, τη Βάσαλουντ, η οποία στην επίσημη ιστοσελίδα της σημείωσε το ενδιαφέρον ξένων ομάδων για τον 18χρονο Σουηδό μεσοεπιθετικό αλλά και την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να προπονηθεί με τους «κίτρινους». Επί της ουσίας, τη δοκιμή του ποδοσφαιριστή από τον Άρη.

Πρόκειται για έναν μεσοεπιθετικό ο οποίος κάνει τα πρώτα επαγγελματικά βήματά του. Προέρχεται από τα τμήματα υποδομής της Τζουγκάρντεν και πρόσφατα αποκτήθηκε από τη Βάσαλουντ η οποία αγωνίζεται στην 3η κατηγορία του σουηδικού ποδοσφαίρου.

Ο 18χρονος αγωνίζεται στη μεσοεπιθετική γραμμή και ιδιαίτερα πίσω από τον σέντερ φορ αλλά και στην αριστερή πτέρυγα. Το διάστημα δοκιμών του παίκτη ολοκληρώνεται σήμερα και πλέον απομένει να αποφασίσει ο Άρης για την απόκτησή του.