Μετά την αυριανή (17/1) τελευταία προπόνηση θα αποφασίσει ο Μανόλο Χιμένεθ για τη συμμετοχή των Μισεουεί, Σούντμπεργκ στην αποστολή ενόψει του αγώνα με την ΑΕΛ Novibet.

Οι δύο ποδοσφαιριστές μετείχαν κανονικά στο ομαδικό πρόγραμμα προπόνησης και ειδικά ο Νόα Σούντμπεργκ δείχνει ότι είναι έτοιμος για τη δική του επιστροφή. Ο Γκαμπριέλ Μισεουί «έβγαλε» κι αυτός τη σημερινή (16/1) προπόνηση οπότε είναι αρκετά πιθανό να συμπεριληφθεί στην αποστολή ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης (18/1, 17:00) με την ΑΕΛ Novibet.

Η διαφαινόμενη επιστροφή των δύο παικτών δεν σημαίνει ότι είναι εκ των επιλογών του Μανόλο Χιμένεθ στο αρχικό σχήμα καθώς ο πρώτος προέρχεται από μεγάλο διάστημα απουσίας ενώ ο δεύτερος μόλις σήμερα συμμετείχε σε όλο το πρόγραμμα.