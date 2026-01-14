Η Σενεγάλη επικράτησε 1-0 της Αιγύπτου με γκολ του Μανέ και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Για τέταρτη φορά στην ιστορία της και τρίτη από το 2019 και μετά, η Σενεγάλη θα βρεθεί στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής! Η ομάδα του Παπέ Τιό επικράτησε 1-0 της Αιγύπτου με γκολ του Μανέ και περιμένει να μάθει αντίπαλο από το ζευγάρι Νιγηρία-Μαρόκο.

Πολύ προσεκτικές οι δύο ομάδες στο πρώτο μέρος, με τις αξιόλογες φάσεις να είναι ελάχιστες και το 0-0 να έρχεται φυσιολογικά στο 45λεπτο. Οι δε Σενεγαλέζοι, είδαν από νωρίς τον Κουλιμπαλί να αποχωρεί με πρόβλημα τραυματισμού, λίγο αφότου δέχτηκε κίτρινη κάρτα που θα τον άφηνε όπως και να 'χει εκτός συνέχειας στο τουρνουά...

Το ματς συνεχίστηκε σε ανάλογο μοτίβο στο δεύτερο ημίχρονο, με τα Λιοντάρια της Τεράνγκα να έχουν την υπεροχή αλλά να αδυνατούν να τη μετουσιώσουν σε απειλητικές, για την αντίπαλη εστία, προϋποθέσεις, την ώρα που οι Αιγύπτιοι αμύνονταν μαζικά.

Εντέλει, ο Μανέ έλυσε τον Γόρδιο δεσμό με κεραυνό έξω από την περιοχή στο 78ο λεπτό, χαρίζοντας στην ομάδα του τη νίκη και το εισιτήριο για τον τελικό της 18ης Ιανουαρίου. Όσο για τους ηττημένους; Θα βολευτούν με τη συμμετοχή στον μικρό τελικό...