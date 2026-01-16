Παναθηναϊκός: Την Κυριακή στην Αθήνα ο Αντίνο
Παίκτης του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται ο Σαντίνο Αντίνο. Πλέον έχουν πέσει οι υπογραφές στη συμφωνία του Τριφυλλιού με τη Γοδόι Κρουζ και πλέον απομένει μόνο η άφιξη του ποδοσφαιριστή στην Αθήνα, ώστε να περάσει ιατρικά και να ενταχθεί στην ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.
Ο Αργεντινός εξτρέμ αναμένεται να πατήσει Ελλάδα το μεσημέρι της Κυριακής (18/1), λίγο μετά τις 15:00 και εν συνεχεία θα ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος που θα τον κάνει την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία των Πράσινων.
Θυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός έκανε μεγάλη οικονομική υπέρβαση για να αποκτήσει τον ταχύτατο winger, καθώς το deal με τους Αργεντίνους έκλεισε στα 8 εκατομμύρια ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του. Η ιστορία έφτασε στο χείλος του... ναυαγίου εξαιτίας των αλλαγών στους όρους των συμφωνιών αλλά η επαφή της Παρασκευής ήταν καθοριστική.
