Ο Βόλος ανακοίνωσε την πρόωρηση ολοκλήρωση του δανεισμού του Σαΐντ Χάμουλιτς από την Τουλούζ.

Πρόωρο «διαζύγιο» για τον Βόλο και τον Σαΐντ Χάμουλιτς. Οι Θεσσαλοί απέκτησαν το καλοκαίρι τον Βόσνιο φορ με τη μορφή δανεισμού από την Τουλούζ, όμως προχώρησαν σε λύση της συνεργασίας με τον 25χρονο επιθετικό.

Ο Χάμουλιτς σε 18 εμφανίσεις με το Βόλο μέτρησε 8 γκολ και 3 ασίστ. Θυμίζουμε πως οι Θεσσαλοί κινούνται στην αγορά για φορ.

Η ανακοίνωση του Βόλου

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου της με τον Said Hamulic, τον οποίο ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.

Επίσης ευχαριστεί την Τουλούζ για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στην ομάδα μας».