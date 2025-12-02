Δείτε τα έξι γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την ευρεία νίκη του Βόλου κόντρα στο Αιγάλεω, με 6-0. Πρωταγωνιστής ο Χάμουλιτς με χατ τρικ και ασίστ, δυο γκολ ο Ασεχνούν.

Ο Βόλος έκλεισε με νίκη τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς συνέτριψε το Αιγάλεω στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με 6-0, «κλείδωσε» τη θέση του στα νοκ άουτ του τουρνουά και απομένει να ξεκαθαρίσει η τελική του θέση.

Οι Θεσσαλοί πήραν προβάδισμα δυο γκολ από το 13ο λεπτό. Μόλις στο 10ο λεπτό ο Ασεχνούν άνοιξε το σκορ με απευθείας εκτέλεση φάουλ και στο 13' ο νεαρός Σαντής με πλασέ έκανε το 2-0, το οποίο ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο μέρος ο Χάμουλιτς... ξέσπασε, καθώς πέτυχε χατ τρικ και έδωσε ασίστ. Αξιοσημείωτο πως ο 25χρονος επιθετικός χρειάστηκε 27 λεπτά για να στείλει τρεις φορές την μπάλα στα δίχτυα.

Στο 57' ο Λεγκίσι γύρισε την μπάλα και ο Χάμουλιτς σκόραρε με σουτ στην κίνηση. Στο 62' ο 25χρονος φορ ρόλαρε το σώμα του, έφυγε ταχύτατα στο χώρο και πλάσαρε εύστοχα τον Καραργύρη. Στο 84' ο Βόσνιος πάτησε πάτησε περιοχή, έκανε μια ντρίμπλα και με εξαιρετικό τελείωμα έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας.

Στο 88' ο Χάμουλιτς βγήκε τετ α τετ, όμως αντί να πάει για το καρέ «έσπασε» την μπάλα στον Ασεχνούν, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 6-0, με το δεύτερο προσωπικό του γκολ.