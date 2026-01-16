Η ΠΑΕ Ατρόμητος επικοινώνησε επίσημα την εξέλιξη της δικαίωσης του προέδρου της ομάδας, Βασίλη Μπέτση.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ατρόμητος και Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Περιστερίου είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας του αυτοφώρου και με την κατηγορία για πλημέλλημα είχε αποφυλακιστεί μετά από τρία 24ωρα. Σύμφωνα με την τότε ενημέρωση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας σε έλεγχο που έγινε στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου βρέθηκαν μεταξύ άλλων φωτοβολίδες, κροτίδες, μαχαίρια, ρόπαλα και ναρκωτικές ουσίες, με τον Βασίλη Μπέτση να συλλαμβάνεται λόγω της πολιτικής τους ευθύνη. Τελικώς ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ατρόμητος αθωώθηκε με τον Ατρόμητο να βγάζει την σχετική ανακοίνωση:

Αθώωση καί απόλυτη δικαίωση για τον Βασίλη Μπέτση Ανακοίνωση της ΠΑΕ Ατρόμητος. Η ΠΑΕ Ατρόμητος ενημερώνει ότι το Β’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έπειτα από τη σημερινή διαδικασία προχώρησε στην πανηγυρική αθώωση του προέδρου του ΔΣ της ομάδας, Βασιλείου Μπέτση, σχετικά με τα ευρήματα που φέρεται να είχαν βρεθεί σε περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου μας.

Η ΠΑΕ Ατρόμητος από την πρώτη στιγμή είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή της στον Βασίλειο Μπέτση και ότι δεν έχει ουδεμία σχέση με την υπόθεση και η σημερινή εξέλιξη αποτελεί μεγάλη ικανοποίηση για όλη την οικογένεια της ομάδας μας.