Ατρόμητος: Αφέθηκε ελεύθερος ο Βασίλης Μπέτσης
Μετά από τρεις ημέρες κράτησης ο Βασίλης Μπέτσης αφέρθηκε ελεύθερος. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ατρόμητος και Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Περιστερίου συννελήφθη το πρωί του Σαββάτου (18/10) στο πλαίσιο της διαδικασίας του αυτοφώρου κι ενώ κατηγορείται για πλημέλλημα βγήκε μετά από τρία 24ωρα.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας σε έλεγχο που έγινε στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου βρέθηκαν μεταξύ άλλων φωτοβολίδες, κροτίδες, μαχαίρια, ρόπαλα και ναρκωτικές ουσίες, με τον Βασίλη Μπέτση να συλλαμβάνεται λόγω της πολιτικής του ευθύνη.
Fentagin: «Συστηματική προσπάθεια της εγκληματοποίησης των φιλάθλων, συκοφαντία και στοχοποίηση»
Η δικάσιμος της υπόθεσης ορίστηκε για τον ερχόμενο Ιανουάριο.
