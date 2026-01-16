Οι πολλές επιλογές στη μεσοεπιθετική γραμμή της ΑΕΚ αυξάνουν και τον συναγωνισμό, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει αρκετές ανοικτές θέσεις για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Το γεμάτο «οπλοστάσιο» που έχει ο Μάρκο Νίκολιτς ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό του δίνει μεγάλη ελευθερία κινήσεων. Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ έχει ξεκινήσει την προετοιμασία των κιτρινόμαυρων για το μεγάλο ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια την Κυριακή με μοναδικό απόντα τον Περέιρα, κάτι που αυξάνει πολύ τον συναγωνισμό για μια θέση στην ενδεκάδα.

Οι ανοικτές θέσεις είναι αρκετές και εντοπίζονται κυρίως μεσοεπιθετικά. Οι επιστροφές παικτών που έλειπαν το προηγούμενο διάστημα δίνουν επιπλέον λύσεις στα χέρια του Νίκολιτς, ο οποίος καλείται να συνδυάσει με τον καλύτερο τρόπο τις διαθέσιμες επιλογές που έχει ενόψει ενός πολύ σημαντικού ντέρμπι, με την ΑΕΚ να είναι υποχρεωμένη να βγάλει αντίδραση.

Στην κορυφή της επίθεσης εκτός από τον Γιόβιτς υπάρχει πλέον και ο Βάργκα, ωστόσο ο Σέρβος επιθετικός που είχε σκοράρει χατ-τρικ κρίνοντας εμφατικά το ντέρμπι του πρώτου γύρου στη Λεωφόρο έχει σαφές προβάδισμα για να ξεκινήσει. Πίσω του και στα πλάγια όμως οι τρεις θέσεις φαίνεται να «παίζονται».

Δεξιά μεταξύ του Λιούμπισιτς και του Ελίασον και αριστερά μεταξύ του Ζοάο Μάριο και του Κοϊτά. Όσο για τον παίκτη που θα κινείται πίσω από τον φορ και εκεί ο Κοϊτά είναι υποψήφιος, ωστόσο υπάρχει πλέον και ο Ζίνι, την επιστροφή του οποίου περίμενε καιρό τώρα ο Νίκολιτς με τον Ανγκολέζο να έχει πάρει αρκετές προπονήσεις στα πόδια του, ενώ τη θέση διεκδικεί και ο Μάνταλος.

Από τη μέση και πίσω πάντως πέρα από τη θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας, η οποία διεκδικείται σχεδόν στα ίσια σε κάθε παιχνίδι από τους Πήλιο και Πένραϊς, τα πράγματα φαίνεται να είναι στάνταρ.

Ο Στρακόσα θα επανέλθει στην εστία, ο Ρότα θα διατηρηθεί στο δεξί άκρο της άμυνας, όπως και οι Ρέλβας και Μουκουντί ως δίδυμο στόπερ, ενώ ο Μαρίν αναμένεται να επιστρέψει δίπλα στον Πινέδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Τα μεγάλα ερωτηματικά λοιπόν είναι μπροστά, με τον Νίκολιτς να πρέπει να πάρει τις τελικές του αποφάσεις μέσα από ένα μεγάλο φάσμα επιλογών.