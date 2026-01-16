Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της ΑΕΚ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχοντας κανονικά στη διάθεσή του Ζίνι και Πιερό, με μοναδικό απόντα τον Περέιρα.

Η ΑΕΚ μετά τον αποκλεισμό-σοκ στο Κύπελλο από τον ΟΦΗ και το πρόστιμο που επέβαλε ο Μάριος Ηλιόπουλος στους ποδοσφαιριστές (ύψους 400.000 ευρώ, που θα διαγραφεί εφόσον οι κιτρινόμαυροι νικήσουν στη σειρά Παναθηναϊκό, Αστέρα Τρίπολης και Ολυμπιακό) ψάχνει αντίδραση στο ντέρμπι που έρχεται την Κυριακή απέναντι στον Παναθηναϊκό στην OPAP Arena.

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για έλλειψη συγκέντρωσης και αποφασιστικότητας μετά τον αποκλεισμό από τον ΟΦΗ, στοιχεία που επιβάλλεται να βγάλει στον απόλυτο βαθμό η ΑΕΚ στο ντέρμπι ώστε να δώσει απαντήσεις και να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της, με τον Σέρβο τεχνικό να προετοιμάζει την ομάδα του με γεμάτο το «οπλοστάσιό» του.

Η μοναδική απουσία που έχει ο Νίκολιτς για το ντέρμπι είναι αυτή του Περέιρα, ο οποίος παραμένει εκτός μετά το κάταγμα που είχε υποστεί σε δάχτυλο του ποδιού του πριν τη διακοπή. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στη διάθεση του, όπως και οι Ζίνι και Πιερό, οι οποίοι έμειναν εκτός από τον μεσοβδόμαδο αγώνα καθαρά για λόγους αγωνιστικής ετοιμότητας καθώς προπονούνται εδώ και μέρες σε κανονικούς ρυθμούς.

Αυτό σημαίνει ότι υπολογίζονται από τον Νίκολιτς, ο οποίος με την επιστροφή του Ζίνι τρίβει τα χέρια του με ικανοποίηση καθώς ο Ανγκολέζος φορ μπορεί να αποτελέσει μια έξτρα μονάδα που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πολλά στην επιθετική γραμμή με την ταχύτητα και την εκρηκτικοτητά του και να παίξει συνδυαστικά τόσο με τον Γιόβιτς όσο και με τον Βάργκα.

Γενικότερα ο Νίκολιτς πηγαίνει στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό γεμάτος από επιλογές μεσοεπιθετικά και μένει να φανεί από τις δοκιμές τι έχει στο μυαλό του για το πολύ σημαντικό παιχνίδι κόντρα στους «πράσινους» στη Νέα Φιλαδέλφεια καθώς οι ανοικτές θέσεις είναι κυρίως οι τέσσερις μπροστά.