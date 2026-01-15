Ο Παύλος Παντελίδης διέλυσε σε ειδικό τεστ τον συμπαίκτη του και στον Παναθηναϊκό Ανδρέα Τεττέη.

Ο Παύλος Παντελίδης και ο Ανδρέας Τεττέη έχουν ήδη δώσει φρεσκάδα στον Παναθηναϊκό.

Τόσο στον αγωνιστικό χώρο, όσο και στα αποδυτήρια. Οι δύο συμπαίκτες και κολλητοί στην Κηφισιά, τώρα αγωνίζονται για το τριφύλλι, ενώ συνυπήρξαν πριν λίγους μήνες και στην Εθνική ομάδα.

Ο Τεττέη και ο Παντελίδης κλήθηκαν ν' απαντήσουν σε ένα τεστ ποδοσφαιρικών γνώσεων. Για τους παίκτες που έχουν παίξει σε συγκεκριμένους συλλόγους. Ο Παντελίδης, λοιπόν, συνέτριψε τον Τεττέη με 5-1! Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι η μοναδική σωστή απάντηση του Τεττέη είχε σχέση με τον Παναθηναϊκό.

Στην ερώτηση Παναθηναϊκός-Παρί, ο Παντελίδης απάντησε Γκοβού, ενώ ο Τεττέη, το αυτονόητο. Τον συμπαίκτη τους Ρενάτο Σάντσες!

Δείτε το απολαυστικό βίντεο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός