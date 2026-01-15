Ο Λεβαδειακός κινήθηκε αστραπιαία κι έκλεισε τον αντικαταστάτη του Γιώργου Κάτρη, αποκτώντας τον Γιώργο Κορνέζο.

Ο Γιώργος Κάτρης αποχαιρέτησε το απόγευμα της Τετάρτης (14/01) τον Λεβαδειακό μετά από μία ιστορική επιτυχία που πέτυχε με την ομάδα της Βοιωτίας, κάτι που είχε ήδη γίνει γνωστό ότι θα συμβεί από τις πρώτες κιόλας μέρες του νέου έτους.

Για τον λόγο αυτό η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είχε ήδη κάνει την προεργασία του και ανακοίνωσε σήμερα την προσθήκη του Γιώργου Κορνέζου, ο οποίος επέστρεψε στην χώρα μας μετά το πέρασμά του από την Τσεχία και την Μπάνικ Οστράβα.

Στο πρώτο μισό της σεζόν εκείνος πραγματοποίησε έξι συμμετοχές με την ομάδα από την χώρα της κεντρικής Ευρώπης, δίνοντας μία ασίστ στα περισσότερα από 400 λεπτά που αγωνίστηκε.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Γιώργου Κορνέζου.

Ο 27χρονος στόπερ αγωνιζόταν τον τελευταίο χρόνο στο πρωτάθλημα της Τσεχίας με την Μπάνικ Οστράβα.

Ο υψηλόσωμος αμυντικός (ύψους 1,91 μ.) διαθέτει σημαντική εμπειρία από τα ελληνικά γήπεδα, μετρώντας 59 συμμετοχές σε επίπεδο Super League.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού, ακολούθησαν ο Αστέρας Βλαχιώτη, η Σπάρτη, ο Ιωνικός και ο Εθνικός, ενώ το 2019 έκανε το μεγάλο βήμα για την ΑΕΚ. Επόμενοι σταθμοί του ο Βόλος, ξανά ο Ιωνικός κι έπειτα ο Αστέρας Βλαχιώτη, και η ΑΕΚ Β, στη συνέχεια φόρεσε για 2,5 χρόνια τη φανέλας της Λαμίας, πριν μετακομίσει στο εξωτερικό.

Γιώργο σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!»