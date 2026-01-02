Ο Γιώργος Κάτρης επιστρέφει από τον Λεβαδειακό στον Παναθηναϊκό.

Στον Παναθηναϊκό αναμένεται να επιστρέψει ο Γιώργος Κάτρης, καθώς ο Λεβαδειακός αποφάσισε να διακόψει τον δανεισμό του 20χρονου κεντρικού αμυντικού. Ο νεαρός στόπερ αναμένεται να ενταχθεί στο «τριφύλλι» μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο Κάτρης είχε παραχωρηθεί δανεικός από τον Παναθηναϊκό πριν από ενάμιση χρόνο. Την πρώτη του σεζόν με τον Λεβαδειακό κατέγραψε 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας και ένα γκολ, ωστόσο τη φετινή αγωνιστική περίοδο περιορίστηκε σε μόλις 4 εμφανίσεις σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Ο σύλλογος της Βοιωτίας γνωστοποίησε την πρόθεσή του να τερματίσει τον δανεισμό, με τον ποδοσφαιριστή να επιστρέφει στον Παναθηναϊκό και να ξεκινά προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ. Στη συνέχεια, ο Ισπανός τεχνικός θα αποφασίσει αν ο Κάτρης θα παραμείνει στο ρόστερ ως επιπλέον επιλογή ή αν θα παραχωρηθεί εκ νέου δανεικός.