Ο Ομπρένοβιτς θα σφυρίξει το ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

Η ΚΕΔ όρισε τον Σλοβένο Ράντε Ομπρένοβιτς στο μεγάλο ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορισμούς της ΚΕΔ για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, με την Επιτροπή να ορίζει τον γνώριμό μας Ράντε Ομπρένοβιτς στο μεγάλο ντέρμπι μεταξύ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού στην «OPAP Arena».

Ο Σλοβένος διαιτητής έρχεται στην Ελλάδα για πέμπτη φορά. Στο παρελθόν έχει σφυρίξει ένα ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 1-1 την περσινή σεζόν στην κανονική διάρκεια, αλλά και τρεις αγώνες Play Offs. Την σεζόν 2023-2024 τα ΠΑΟΚ - Άρης 0-1 και Άρης - Ολυμπιακός 1-1 και πέρυσι το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 4-2.

Ακόμη, έχει βρεθεί και σ' ένα ευρωπαϊκό ματς του Παναθηναϊκού, το εντός έδρας που έδωσε πέρυσι απέναντι στην Βίκινγκουρ στο ΟΑΚΑ για την ενδιάμεση νοκ άουτ φάση του Conference League, όπου επικράτησε με 2-0 και πήρε την πρόκριση.

Στο ματς του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ στην Τούμπα θα είναι ο Γιουματζίδης ενώ σε κείνο του Άρη με την ΑΕΛ στην Λάρισα θα είναι ο Ζαμπαλάς. Υπενθυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός δεν παίζει την αγωνιστική αυτή, αφού αιτήθηκε την αναβολή του αγώνα με τον Αστέρα Aktor λόγω του σημαντικού ευρωπαϊκού ματς που έχει με την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Αναλυτικά οι ορισμοί της 17ης αγωνιστικής

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός (19/1, 18:00)

Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)

1ος Βοηθός: Παντελής Σπυρόπουλος (Μεσσηνίας)

2ος Βοηθός: Δημήτριος Παγουρτζής (Πειραιώς)

4ος Διαιτητής: Γεώργιος Μπαλαχούτης (Πειραιώς)

VAR: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

AVAR: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)



ΝΠΣ Βόλος – Ατρόμητος (19/1, 20:00)

Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

1ος Βοηθός: Αργύριος Νταβέλας (Μακεδονίας)

2ος Βοηθός: Σπήλιος Οικονόμου (Αχαΐας)

4ος Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τικοζόγλου (Μακεδονίας)

VAR: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

AVAR: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)



ΑΕΛ Novibet – Άρης (18/1, 17:00)

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπάλας (Ηπείρου)

1ος Βοηθός: Βασίλειος Μωυσιάδης (Γρεβενών)

2ος Βοηθός: Χρήστος Κορώνας (Πειραιώς)

4ος Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσετσιλάς (Γρεβενών)

VAR: Χρήστος Βέργετης (Αρκαδίας)

AVAR: Μιχαήλ Ματσούκας (Ευβοίας)



ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (19/1, 19:00)

Διαιτητής: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)

1ος Βοηθός: Ράινχαρντ Μπούξμπαουμ (Ανατολικής Αττικής)

2ος Βοηθός: Χρήστος Ψύλλος (Λέσβου)

4ος Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς (Λέσβου)

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

AVAR: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)



ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (19/1, 21:00)

Διαιτητής: Ράντε Ομπρένοβιτς (ΕΠΟ)

1ος Βοηθός: Γιούρε Πραπρότνικ (ΕΠΟ)

2ος Βοηθός: Γκρέγκα Κορντέζ (ΕΠΟ)

4ος Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

VAR: Ματέι Γιουγκ (ΕΠΟ)

AVAR: Ντένις Χαλιλοβιτς (ΕΠΟ)



Πανσερραϊκός – Κηφισιά (17/1, 15:30)

Διαιτητής: Δημήτριος Μόσχου (Λασιθίου)

1ος Βοηθός: Ιωάννης Μηνουδής (Πιερίας)

2ος Βοηθός: Γεωργία Κομισοπούλου (Χανίων)

4ος Διαιτητής: Πέτρος Τσαγκαράκης (Χανίων)

VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)

AVAR: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

