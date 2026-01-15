Επίσημη η επιστροφή του Μίλαν Ράσταβατς στον Αστέρα Aktor

Ο Αστέρας Aktor ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μίλαν Ράσταβατς, ο οποίος θα κάτσει στον πάγκο των Αρκάδων για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Μίλος Ράσταβατς και Αστέρας Aktor πράξη... 3η. Οι Αρκάδες ανακοίνωσαν το πρωί της Πέμπτης (15/01) την επιστροφή του Σέρβου τεχνικού για δεύτερη φορά. Οι δύο προηγούμενες θητείες του ήταν από τον Δεκέμβριο του 2019 μέχρι το καλοκαίρι του 2022 και από το καλοκαίρι του 2023 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2024.

Στο ενδιάμεσο από την τελευταία αποχώρησή του εκείνος ανέλαβε τον ΟΦΗ, στον πάγκο του οποίου έμεινε από τον Οκτώβριο του 2024 μέχρι τον φετινό Οκτώβριο, δηλαδή έναν χρόνο ακριβώς, φτάνοντας την ομάδα της Κρήτης μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος και αποκλείοντας το κλαμπ της Αρκαδίας στα ημιτελικά σε διπλά ματς.

Συνολικά έχει καθίσει 39 φορές στον πάγκο του Αστέρα Aktor έχοντας 13 νίκες, 7 ισοπαλίες και 19 ήττες.

Η ανακοίνωση του Αστέρας Aktor

Ανακοίνωση συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Milan Rastavac.

«ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Milan Rastavac. Ο κ. Rastavac γεννήθηκε στη 1 Νεομβρίου 1973 και κατάγεται από την Σερβία.

Ήταν προπονητής της ομάδας μας σε άλλες δύο περιόδους, από τον Δεκέμβριο του 2019 έως το καλοκαίρι του 2022 και από το καλοκαίρι του 2023 έως τον Σεπτέμβριο του 2024.

Καλωσορίζουμε τον κ. Rastavac και πάλι στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του.

ΔΗΛΩΣΗ

"Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι και πάλι στην ομάδα που με έχει σημαδέψει. Δεν είναι ώρα για λόγια, αλλά για σκληρή δουλειά και πράξεις. Πρέπει όλοι μαζί εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις και να βγάλουμε την ομάδα μας από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Καλώ τον κόσμο του ΑΣΤΕΡΑ να μας στηρίξει σε αυτή την προσπάθεια".

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Στο προπονητικό επιτελείο του ASTERAS AKTOR εντάσσονται ως άμεσοι συνεργάτες του κ. Rastavac ο κ. Goran Saula, ο οποίος εργάστηκε και στο παρελθόν στην ομάδα μας και ο κ. Milos Velebit με καταγωγή επίσης από την Σερβία».