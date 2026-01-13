Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta ο Αστέρας Τρίπολης και ο Κρις Κόουλμαν θα χωρίσουν τους δρόμους τους, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου. Οι περιπτώσεις των Βόκολου - Γιαννίκη και η ξεχωριστή περίπτωση του Μίλαν Ράσταβατς.

H βαριά ήττα από τον ΟΦΗ αλλά κι η εικόνα του Αστέρα Aktor το τελευταίο διάστημα έχει προβληματίσει έντονα τους ανθρώπους της ομάδας.

Ο Κρις Κόουλμαν εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα αποτελέσει παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, καθώς στην Τρίπολη ψάχνουν άμεσα το ηλεκτροσόκ που θα επαναφέρει την ομάδα στο δρόμο των επιτυχιών.

Αυτό είναι το πλέον κατάλληλο διάστημα για την όποια αλλαγή αναμένεται να γίνει από τη στιγμή που το ματς με τον Ολυμπιακό έχει πάρει αναβολή. Ετσι, οι κιτρινομπλέ θα αγωνιστούν και πάλι στις 24/1 στο Κολοκοτρώνης με την ΑΕΚ.

Κι όλα δείχνουν ότι στον πάγκο τους θα έχουν νέο πρόσωπο,το οποίο θα έχει μπροστά του αρκετό διάστημα για να δουλέψει την ομάδα.

Πληροφορίες μας θέλουν να εξετάζονται οι Βόκολος και Γιαννίκης, ονόματα που στο παρελθόν έχουν απασχολήσει ξανά το κιτρινομπλέ ρεπορτάζ, ωστόσο τη δεδομένη χρονική στιγμή το πρόσωπο που σύμφωνα με τις πληροφορίες του Gazzetta συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητς είναι αυτό του γνώριμου Μίλαν Ράσταβατς.

Το «κιτρινομπλέ» παρελθόν του Ράσταβατς

Ο Μίλαν Ράσταβατς ήρθε στην Τρίπολη τον Δεκέμβριο 2019 και στην πρώτη του θητεία έμεινε 2,5 χρόνια στον κιτρινομπλέ πάγκο και στη δεύτερη σεζόν του έβαλε τον Αστέρα στα Play Off. Το καλοκαίρι του 2022, μετά από 95 παιχνίδια στους Αρκάδες (31-32-32) επαναπατρίστηκε για τη Βοϊβοντίνα και επέστρεψε στα μέρη μας το καλοκαίρι του 2023.

Στη δεύτερη θητεία του κοούτσαρε σε 39 παιχνίδια (13-7-19) και έφυγε μετά την τρίτη αγωνιστική της περασμένης σεζόν. Μπορεί για πολλούς να «ξένισε» ο τρόπος που «χώρισαν» οι δυο ομάδες, όμως ο σύλλογος έψαχνε όνομα που θα έκανε «γκελ» στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Εκ του αποτελέσματος δεν βγήκε η επιλογή του Κλοντ Μακελελέ και ο Αστέρας AKTOR πήγε στην επιτυχημένη επιλογή του Σάββα Παντελίδη, o οποίος οδήγησε την ομάδα μια «ανάσα» από τον τελικό του Κυπέλλου και παράλληλα στα Play Offs 5-8.

Παρόλα αυτά ο Σέρβος κόουτς διατήρησε εξαιρετικές σχέσεις με τους διοικούντες την ομάδα και μένει να δούμε αν θα αποτελέσει γεγονός η επιστροφή του σε γνώριμα λημέρια.

Τι έκανε ο Κόουλμαν στον Αστέρα Τρίπολης

Ο 55χρονος Ουαλός τεχνικός, επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Αστέρα τον Οκτώβριο, διαδεχόμενος τον Σάββα Παντελίδη.

Στα 13 ματς που έμεινε στον πάγκο της ομάδας, μέτρησε 3 νίκες, 5 ισοπαλίες και 5 ήττες. Συγκεκριμένα, η ομάδα της Αρκαδίας νίκησε ΟΦΗ, Ατρόμητο και Ηλιούπολη (Κύπελλο) και ηττήθηκε από Παναθηναϊκό, Λεβαδειακό, Άρη, και ΟΦΗ δύο φορές (Κύπελλα και Πρωτάθλημα).

Το 4-0 ήταν το αποκορύφωμε με τις εμπλεκόμενες πλευρές να αποφασίζουν ότι το καλύτερο είναι το τέλος της συνεργασίας.