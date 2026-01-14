ΠΑΟΚ: Μύθου και Τάισον έστειλαν μήνυμα μετά την πρόκριση

ΠΑΟΚ: Μύθου και Τάισον έστειλαν μήνυμα μετά την πρόκριση

Γιώργος Σακελλαρίου
ΠΑΟΚ

bet365

Ο Ανέστης Μύθου και ο Τάισον σχολίασαν στα social media την πρόκριση του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού.

Ο φορ του ΠΑΟΚ Ανέστης Μύθου για ένα ακόμα ντέρμπι σκόραρε. Μετά τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα, πλήγωσε και τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο.

Ο 18χρονος φορ μετά την μπαλιά του Ζίβκοβιτς, έδειξε τεράστια ψυχραιμία, απέφυγε Τζολάκη και Κοστίνια και σκόραρε για το 1-0.

Στο τέλος του αγώνα ο ίδιος μέσω των social media του ΠΑΟΚ είπε: «Χαρούμενος για τη νίκη, την εμφάνιση και το γκολ. Συνεχίζουμε πάμε δυνατά».

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Ο Τάισον, παράλληλα, έδειξε για μία ακόμα φορά ότι παραμένει έφηβος. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ ήταν εξαιρετικός και μετά το ματς ανέφερε σε ποστάρισμα που έκανε:

«Αποστολή εξετελέσθη! Μαζί, προχωράμε προς τους στόχους μας! Σε ευχαριστώ Θεέ μου! ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ», ανέφερε στο μήνυμά του ο Τάισον.

Η ανάρτηση του Τάισον

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα