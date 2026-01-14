ΠΑΟΚ: Μύθου και Τάισον έστειλαν μήνυμα μετά την πρόκριση
Ο φορ του ΠΑΟΚ Ανέστης Μύθου για ένα ακόμα ντέρμπι σκόραρε. Μετά τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα, πλήγωσε και τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο.
Ο 18χρονος φορ μετά την μπαλιά του Ζίβκοβιτς, έδειξε τεράστια ψυχραιμία, απέφυγε Τζολάκη και Κοστίνια και σκόραρε για το 1-0.
Στο τέλος του αγώνα ο ίδιος μέσω των social media του ΠΑΟΚ είπε: «Χαρούμενος για τη νίκη, την εμφάνιση και το γκολ. Συνεχίζουμε πάμε δυνατά».
Ο Τάισον, παράλληλα, έδειξε για μία ακόμα φορά ότι παραμένει έφηβος. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ ήταν εξαιρετικός και μετά το ματς ανέφερε σε ποστάρισμα που έκανε:
«Αποστολή εξετελέσθη! Μαζί, προχωράμε προς τους στόχους μας! Σε ευχαριστώ Θεέ μου! ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ», ανέφερε στο μήνυμά του ο Τάισον.
Η ανάρτηση του Τάισον
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.