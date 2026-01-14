Ο Ανέστης Μύθου και ο Τάισον σχολίασαν στα social media την πρόκριση του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού.

Ο φορ του ΠΑΟΚ Ανέστης Μύθου για ένα ακόμα ντέρμπι σκόραρε. Μετά τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα, πλήγωσε και τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο.

Ο 18χρονος φορ μετά την μπαλιά του Ζίβκοβιτς, έδειξε τεράστια ψυχραιμία, απέφυγε Τζολάκη και Κοστίνια και σκόραρε για το 1-0.

Στο τέλος του αγώνα ο ίδιος μέσω των social media του ΠΑΟΚ είπε: «Χαρούμενος για τη νίκη, την εμφάνιση και το γκολ. Συνεχίζουμε πάμε δυνατά».

Ο Τάισον, παράλληλα, έδειξε για μία ακόμα φορά ότι παραμένει έφηβος. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ ήταν εξαιρετικός και μετά το ματς ανέφερε σε ποστάρισμα που έκανε:

«Αποστολή εξετελέσθη! Μαζί, προχωράμε προς τους στόχους μας! Σε ευχαριστώ Θεέ μου! ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ», ανέφερε στο μήνυμά του ο Τάισον.

