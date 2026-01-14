Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον 21χρονο αριστερό μπακ, Νόα Άλεν που είναι συμπαίκτης του Λιονέλ Μέσι σύμφωνα με δημοσίευμα στις ΗΠΑ.

Η προσπάθεια ενίσχυσης του Παναθηναϊκού στο μεταγραφικό παζάρι συνεχίζεται, με τους «πράσινους» να δείχνουν ενδιαφέρον για τον 21χρονο αριστερό μπακ της Ίντερ Μαϊάμι, Νόα Άλεν. Αυτό αναφέρει και ο Αμερικανός δημοσιογράφος, Τομ Μπόγκερτ λέγοντας πως εκτός από τους «πράσινους» για τον συμπαίκτη του Λιονέλ Μέσι ενδιαφέρεται και η Γάνδη.

Ο Μπόγκερτ αναφέρει πως ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι ένας παίκτης που βρίσκεται στο στόχαστρο ομάδων της Ευρώπης αναφέροντας όπως τονίσαμε και τον Παναθηναϊκό και την Γάνδη. Ο Νόα παρότι είναι τόσο νεαρός έχει αγωνιστεί όχι μία και δύο, αλλά 108 φορές με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι έχοντας πετύχει 2 γκολ, ενώ έχει δώσει και 3 ασίστ. Θεωρείται ένας παίκτης που μπορεί να ξεχωρίσει όχι μόνο στο μέλλον, αλλά και στο παρόν, ενώ όσον αφορά την Εθνική, μετά τις παρουσίες στις Κ15, Κ19 και Κ20 των ΗΠΑ, αγωνίζεται με την Ελλάδα όπου και έχει 6 συμμετοχές.