Το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε το πρώτο συνέδριο των PAO FC Academies (Σχολών Ποδοσφαίρου) του Παναθηναϊκού, υπό την αιγίδα της Ακαδημίας του Συλλόγου.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Οι εργασίες του συνεδρίου φιλοξενήθηκαν το Σάββατο στο «Απ. Νικολαϊδης» και την Κυριακή στο αθλητικό κέντρο «Γ. Καλαφάτης», με τη συμμετοχή του συνόλου των PAO FC Academies (Σχολών Ποδοσφαίρου).

Το συνέδριο εντάσσεται στο νέο πλαίσιο λειτουργίας των PAO FC Academies (Σχολών Ποδοσφαίρου). Μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, το διήμερο συνέδριο αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας και της ενιαίας φιλοσοφίας που συνδέει την Ακαδημία του Παναθηναϊκού με τις PAO FC Academies (Σχολές Ποδοσφαίρου).

Την έναρξη του συνεδρίου πραγματοποίησε ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Τάκης Φύσσας, ο οποίος αναφέρθηκε στη δυναμική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού και τις PAO FC Academies (Σχολές Ποδοσφαίρου). Παράλληλα, στάθηκε στην κοινή φιλοσοφία που διέπει αυτή τη συνεργασία, υπογραμμίζοντας ότι οι PAO FC Academies (Σχολές Ποδοσφαίρου) αποτελούν τον προθάλαμο ένταξης των νεαρών αθλητών στην Ακαδημία του Τριφυλλιού.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού, Θόδωρος Ελευθεριάδης, ο οποίος παρουσίασε τη φιλοσοφία και την οργανωτική δομή των Πράσινων φυτυρίων. Επιπρόσθετα, επισήμανε τη σημασία της σύνδεσης ανάμεσα στις PAO FC Academies (Σχολές Ποδοσφαίρου) και την Ακαδημία του συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, τοποθετήθηκαν επίσης ο τεχνικός διευθυντής των PAO FC Academies (Σχολών Ποδοσφαίρου), Ανδρέας Λαγωνικάκης και ο διοικητικός υπεύθυνος των PAO FC Academies (Σχολών Ποδοσφαίρου), Γιάννης Κουλουριώτης. Παράλληλα, τον λόγο πήραν και προπονητές, αναλυτές, σκάουτερ και ο ψυχολόγος της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού. Οι ομιλιτές ανέπτυξαν προς τους υπευθύνους των PAO FC Academies (Σχολών Ποδοσφαίρου) ζητήματα που αφορούν τη φυσική κατάσταση, την τακτική προσέγγιση, τη συνολική ποδοσφαιρική φιλοσοφία, αλλά και την ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών. Επιπρόσθετα, οι υπεύθυνοι των PAO FC Academies (Σχολών Ποδοσφαίρου) ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης».

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με πρακτική εφαρμογή στο γήπεδο, όπου οι υπεύθυνοι των PAO FC Academies (Σχολών Ποδοσφαίρου) παρακολούθησαν στην πράξη σημαντικές μεθοδολογικές και προπονητικές κατευθύνσεις, μέσα από τις προπονήσεις των τμημάτων Κ11 και Κ13 των ακαδημιών του Τριφυλλιού.

Η πραγματοποίηση του πρώτου συνεδρίου επιβεβαίωσε τη βούληση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός να επενδύσει περαιτέρω στην ανάπτυξη ενός δικτύου εκπαίδευσης και εξέλιξης νεαρών ποδοσφαιριστών, με κοινές αρχές, κοινό όραμα και αγωνιστική ταυτότητα».