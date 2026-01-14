Ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε διάταξη 4-4-2 και «απάντησε» με τους Λαφόν και Μπόκο στα δύο μεγαλύτερα ερωτηματικά που υπήρχαν για το αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού.

Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα με την οποία ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα τον Άρη (20:30, Cosmote Sport 1, live από το Gazzetta) σε μονό αγώνα για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο Ισπανός τεχνικός αποφάσισε να κάνει την έκπληξη όχι με κάποιο πρόσωπο, αλλά στον σχηματισμό, βάζοντας ένα 4-4-2 με τους Σφιντέρσκι και Τεττέη στην κορυφή. Ξεκίνησε δε για πρώτη φορά στο βασικό σχήμα και τον Παντελίδη.

Κάτω από την εστία θα ξεκινήσει τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια, παρ' ότι εκείνος πρόλαβε να κάνει μόλις μία προπόνηση μετά την επιστροφή του από το Copa Africa.

Στην άμυνα θα βρίσκονται οι Ίνγκασον και Τουμπά στο κέντρο αυτής και οι Καλάμπρια και Κώτσιρας στα πλάγια, με τον πρώτο να είναι δεξιά και τον δεύτερο αριστερά.

Στην μεσαία γραμμή θα είναι οι Τσιριβέγια και ο Μπακασέτας ενώ στο πλάι αυτών, δεξιά ο Παντελίδης και αριστερά ο Μπόκος.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Ίνγκασον, Τουμπά, Καλάμπρια, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Μπόκος, Παντελίδης, Σφιντέρσκι, Τεττέη.