Ο Γιόβιτς με κεφαλιά σημάδεψε το δοκάρι του Χριστογεώργου στο 42ο λεπτό του προημιτελικού της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ.

Χωρίς νικητή και σκορ ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος του νοκ άουτ προημιτελικού μεταξύ της ΑΕΚ και του ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι δυο ομάδες μπορεί να μη βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα αλλά είχαν από ένα δοκάρι, με τον Τιάγκο Νους και τον Λούκα Γιόβιτς.

Στο 43ο λεπτό ο κορυφαίος παίκτης του Δικεφάλου, Τζέιμς Πένραϊς, έβγαλε ακόμα μια άψογη σέντρα από τα αριστερά, ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά και σημάδεψε το αριστερό δοκάρι του Νίκου Χριστογεώργου.

Θυμίζουμε πως οι Κρητικοί είχαν το δικός τους δοκάρι στο 2ο λεπτό, σε προσπάθεια του Τιάγκο Νους.