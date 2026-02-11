ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Αναγκαστική αλλαγή ο Πέλκας και «πονοκέφαλος» ενόψει ΑΕΚ
Νέο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ ενόψει του μεγάλου ματς πρωτιάς με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Ο... φρέσκος «πονοκέφαλος» του Ραζβάν Λουτσέσκου προήλθε στο ματς με τον Παναθηναϊκό και ακούει στο όνομα Δημήτρης Πέλκας.
Ο διεθνής μεσοεπιθετικός ήταν βασικός στη ρεβάνς με το Τριφύλλι, όμως έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 40ο λεπτό λόγω ενοχλήσεων, καθώς άφησε τη θέση του στον Γιακουμάκη,
Συνεπώς η συμμετοχή του στο ματς με την Ένωση κρίνεται αμφίβολη και θα ξεκαθαρίσει τα επόμενα 24ωρα.
Θυμίζουμε πως στο μεσοεπιθετικό κομμάτι στο ιατρικό δελτίο βρίσκονται οι Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς και Κωνσταντέλια.
