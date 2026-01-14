ΑΕΚ - ΟΦΗ: Ο Νους «τράνταξε» το δοκάρι (vid)
Ο ΟΦΗ μπήκε πιο δυνατά στον νοκ άουτ προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, με αντίπαλο την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και είχε μεγάλη ευκαιρία για να προηγηθεί με τον Τιάγκο Νους.
Μόλις στο 2ο λεπτό ο Πινέδα έκανε λάθος στη μεσαία γραμμή, ο Σενγκέλια έστρωσε στον Αργεντινό, ο οποίος με υπέροχο σουτ εκτός περιοχής σημάδεψε το αριστερό δοκάρι του Μπρινιόλι.
Θυμίζουμε πως ο Αργεντινός προέρχεται από το... εξωπραγματικό καρέ κόντρα στον Αστέρα AKTOR.
