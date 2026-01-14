Ολυμπιακός: Αυτή είναι η δύναμη του και πρέπει να την κρατήσει
Δεύτερο φετινό ντέρμπι για τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, απόψε με τον ΠΑΟΚ, για το Κύπελλο, μετά από εκείνο το 2-0 με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα.
Σπουδαίο παιχνίδι από κάθε άποψη. Με τον Ολυμπιακό να έχει μεγάλες απουσίες (Ελ Κααμπί, Πιρόλα έξω και Ποντένσε, Ρόντινεϊ στον πάγκο), αλλά και ένα όπλο που πρέπει να το εκμεταλλευθεί. Κι εννοώ τον παράγοντα έδρα.
Χωρίς πολλά λόγια, δείτε τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού στα 11 τελευταία ντέρμπι του για το πρωτάθλημα (9) και για το Κύπελλο (2) μέσα στο σπίτι του, μετά από εκείνο το Ολυμπιακός-ΠΑΟ 1-3 τον Μάρτιο του 024, στο πρώτο ντέρμπι του Μεντιλίμπαρ στο Καραϊσκάκη.
- 21.4.2024 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1
- 15.5.2024 Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0
- 24.11.2024 Ολυμπιακός-ΑΕΚ 4-1
- 26.1.2025 Ολυμπιακός-ΠΑΟ 1-1
- 5.2.2025 Ολυμπιακός-ΠΑΟ 1-0 (Κ)
- 23.2.2025 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1
- 26.2.2025 Ολυμπιακός-ΑΕΚ 6-0 (Κ)
- 30.3.2025 Ολυμπιακός-ΠΑΟ 4-2
- 13.4.2025 Ολυμπιακός-ΑΕΚ 1-0
- 4.5.2025 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 4-2
- 26.10.2025 Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0
Τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους: 10 νίκες (5 με ΑΕΚ, 3 με ΠΑΟΚ, 2 με ΠΑΟ) ο Ολυμπιακός και μία ισοπαλία (με ΠΑΟ) σε ματς στο οποίο έπαιζε με 10 παίκτες λόγω άδικης αποβολής από το 39’ και ισοφαρίστηκε και με πέναλτι.
Αυτή είναι η δύναμη του, η έδρα του, και πρέπει να την κρατήσει, αν χρειαστεί με νύχια και με δόντια, για να πετύχει τους στόχους του. Όλα τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες.
Άσχετο: Τελικά έπιασε η κίνηση του Γιαζίτσι. Εκείνο το «σκέφτεται να φύγει, επειδή δεν παίζει πολύ», που έγραψε τις προάλλες η Equipe. Ο Τούρκος άρχισε να παίρνει περισσότερο χρόνο, μέσα από την δουλειά του μέσα στο γήπεδο, αλλά και με αυτό το «τρικ» να τον βοηθάει. Γιατί ήταν σαν να έλεγε, «αν με πιστεύετε, βάλτε με να παίξω, ειδάλλως αφήστε με να φύγω».
Δεν είναι μόνο ο Ορτέγκα που πρέπει να εμφανιστεί (πολύ) καλύτερος σήμερα απ΄ ότι ήταν στα δύο πρώτα παιχνίδια του Ολυμπιακού μετά τις γιορτές. Είναι κι ο έτερος Αργεντίνος, ο Έσε.
Κακός δεν είναι ο Έσε, αλλά αν δει κάποιος π.χ. τις επαφές του με την μπάλα στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο το Σάββατο, θα νομίζει ότι έπαιξε 30 λεπτά κι όχι 84’! Οκ, σίγουρα είναι παίκτης που παίζει πολύ και χωρίς την μπάλα, όμως δεν γίνεται ένας κεντρικός χαφ να έχει τόσο λιγοστές επαφές. Βοήθησε ανασταλτικά, βγήκε και μπροστά, αλλά με πολύ μετρημένες, ας πω έτσι, κινήσεις.
Όπως πρέπει να παίξει σαφώς καλύτερα κι ο Κοστίνια. Δεν είναι ότι δεν έδωσε λύσεις αμυντικά, ενώ είχε και κάποιες καλές πάσες μπροστά, συν μία φαρμακερή σέντρα, που δεν εκμεταλλεύθηκε ο Ταρέμι. Είναι ότι δεν έδειχνε συγκεντρωμένος κι έκανε λάθος επιλογές, μία φορά έφαγε άσχημα μία ντρίμπλα και στην καλύτερη του ίσως μπούκα επιθετικά έβαλε στη σέντρα όλη τη δύναμη του.
Παρεμπιπτόντως, καλή διάθεση έβγαλε ο Νασιμέντο σε αυτά τα 25 λεπτά στα οποία έπαιξε. Μία «σβούρα» με καλή κυκλοφορία μπάλας. Και μία άλλη αλλαγή, ο Στρεφέτσα, έδωσε μία ζωντάνια, έστω σε αυτά τα 15 λεπτά στα οποία αγωνίστηκε.
Και για το τέλος ένα ιμότζι 👌
Κάπου διάβασα ότι ο #OlympiacosFC πρέπει να απαντήσει επικοινωνιακά στην μεταγραφή Αντίνο— Giannis Arrow (@GiannisArrow) January 13, 2026
Θυμήθηκα το καλοκαίρι του 2022 που λειτούργησε επικοινωνιακά αντί ποδοσφαιρικά και έγινε η ομάδα τσίρκο
Νο1 μέλημα πρέπει να είναι η ουσιαστική του βελτίωση
Τα άλλα είναι για καφενεία
