Ο Βασίλης Σουρλής κερδίζει «πόντους» μέσα από την εμπιστοσύνη του Παντελίδη

Ο Σάββας Παντελίδης του έδωσε φανέλα βασικού και ο Βασίλης Σουρλής τον... αποζημιώνει με τις εμφανίσεις του κόντρα σε Ατρόμητο και Κηφισιά.

Η ΑΕΛ Novibet έφτασε πολύ κοντά στην πρώτη της νίκη μετά τα τέλη Οκτώβρη και τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό αλλά το γκολ του Ποκόρνι της το στέρησε καθώς έτσι το παιχνίδι με την Κηφισιά έληξε στο 1-1, διατηρώντας την ομάδα της Θεσσαλίας χαμηλά στον βαθμολογικό πίνακα.

Ωστόσο, τα πρώτα δείγματα γραφής με τον Σάββα Παντελίδη είναι θετικά παρότι δεν έχουν μεταφραστεί με νίκες (0-0 με Ατρόμητο και 1-1 με Κηφισιά), με τον Έλληνα προπονητή να παρουσιάζει ένα σαφώς καλύτερο πρόσωπο στους αγωνιστικούς χώρους.

Ο ίδιος έχει επιλέξει να... ανοίξει το ρόστερ και να δει και παιδιά που δεν είχαν τόσο χρόνο συμμετοχής μέχρι στιγμής, με τον Βασίλη Σουρλή να είναι μία από αυτές τις επιλογές. Ο 23χρονος χαφ δεν είχε αγωνιστεί ως βασικός σε κανένα ματς μέχρι στιγμής στη Stoiximan Superleague παρά μόνο στο Κύπελλο Ελλάδος, με τον Έλληνα τεχνικό να επιλέγει να τον ρίξει στην εντεκάδα τόσο με Ατρόμητο όσο και με Κηφισιά.

Το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout , μεταφράζει με αριθμούς τα όσα έχει κάνει ο Έλληνας μέσο αλλά και τα όσα έχει προσθέσει στο παιχνίδι της ΑΕΛ Novibet στους δύο τελευταίους αγώνες.

Το «like» με τον Ατρόμητο

Μία πρώτη ματιά στους αριθμούς του Βασίλη Σουρλή, δείχνει τον ρόλο του στο παιχνίδι της ΑΕΛ Novibet. Είτε αμυντικά, είτε επιθετικά, ο 23χρονος χαφ ήταν παρών σε κάθε σημείο της μεσαίας γραμμής στον αγωνιστικό χώρο, κάτι που φαίνεται στο heatmap από το παιχνίδι με την Κηφισιά.

Ανέκαθεν ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, του Αστέρα AKTOR και της Λαμίας ήταν ένας ποδοσφαιριστής που υποστήριζε το παιχνίδι με πρέσινγκ ψηλά αλλά και κινήσεις σε όλους τους χώρους της μεσαίας γραμμής, κάτι που βγάζει και τώρα υπό τις οδηγίες του Σάββα Παντελίδη αλλά ας τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά...

heatmap Σουρλή κόντρα στην Κηφισιά

Αρχικά κόντρα στον Ατρόμητο, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε για 84 λεπτά πραγματοποιώντας 34 ενέργειες από τις οποίες οι 23 ήταν επιτυχημένες. Ο ίδιος είχε εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας στις πάσες καθώς είχε 18 εύστοχες από τις συνολικά 20 που επιχείρησε με τις δύο λανθασμένες να έχουν γίνει στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου.

Παράλληλα, στο τρανζίσιον έδωσε σημαντικές βοήθειες καθώς βγήκε νικητής στις πέντε από οκτώ μονομαχίες που έδωσε ενώ είχε το απόλυτο στις μονομαχίες στον αέρα (3/3). Παράλληλα, μέτρησε 10 ανακτήσεις της μπάλας με τις πέντε από αυτές να είναι στο επιθετικό μισό του γηπέδου.

Γεμάτη εμφάνιση κόντρα στην Κηφισιά

Ωστόσο, ακόμα καλύτεροι ήταν οι αριθμοί του κόντρα στον Κηφισιά, όπου ήταν εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης καθώς η κύρια δουλειά του ήταν να κυριαρχήσει στη μεσαία γραμμή, όπου είναι το δυνατό σημείο της ομάδας των Β. Προαστίων και το κατάφερε.

Το χρονόμετρο σταμάτησε στα 102 λεπτά συμμετοχής και και ο ίδιος πήρε πάνω του 53 ενέργειες σε όλο το ματς με τις 37 από αυτές να του βγαίνουν με επιτυχία. Το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ήταν στην κυκλοφορία, καθώς η μπάλα περνούσε συνεχώς από τα πόδια του έχοντας 24 πάσες με επιτυχία στο 80% (19) ενώ από τις 5 πάσες που έκανε το τρίτο μισό, οι 3 βρήκαν συμπαίκτη του.

Βέβαια, το βάρος πέφτει στο αμυντικό τρανζίσιον όπου ο Έλληνας χαφ έδωσε συνολικά 23 μονομαχίες σε όλο τον αγώνα, βγαίνοντας νικητής στις 16 από αυτές ενώ στο αμυντικό σκέλος είχε το απόλυτο με 11/11 ενώ στο πρέσινγκ είχε εξίσου ενεργό ρόλο κερδίζοντας τις 5 από τις 6 φάσεις που είχε στο επιθετικό κομμάτι ενώ μέτρησε 16 ανακτήσεις της μπάλας με 6 από αυτές στο μισό της Κηφισιάς.

Οι μονομαχίες του Σουρλή κόντρα στην Κηφισιά

Σε δύο ματς έπαιξε σχεδόν όσο είχε παίξει μέχρι στιγμής και κέρδισε «πόντους»

Είναι άξιο αναφοράς ότι στα δύο τελευταία παιχνίδια με Ατρόμητο και Κηφισιά, ο Σουρλής έχει μετρήσει 186 λεπτά συμμετοχής. Αν βάλουμε και τα 35 λεπτά που έπαιξε ως αλλαγή με τον Λεβαδειακό, φτάνουμε τα 221 λεπτά σε τρία παιχνίδια με τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο.

Την ίδια στιγμή, στα υπόλοιπα ματς στη Stoiximan Superleague, ο Έλληνας χαφ είχε μόλις 167 λεπτά σε 7 ματς, έχοντας ελάχιστες ευκαιρίες για να δείξει την αξία του. Από τη στιγμή που πήρε την ευκαιρία από τον Έλληνα προπονητή, ο Σουρλής έχει βαλθεί να κρατήσει τη θέση του βασικού στα πλάνα της ΑΕΛ Novibet.

Προς το παρόν, φαίνεται πως κερδίζει πόντους στην εκτίμηση του Παντελίδη και έχει αρπάξει από τα... μαλλιά τις ευκαιρίες που του δίνει ο Έλληνας προπονητής.