Έρχεται το βράδυ της Τετάρτης (14/1) για τον Ατρόμητο ο Τσούμπερ

Μεταγραφή από το πάνω ράφι είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει ο Ατρόμητος με την απόκτηση του Στίβεν Τσούμπερ.

Στην Ελλάδα αναμένεται το βράδυ της Τετάρτης (14/1) ο Στίβεν Τσούμπερ προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συνεργασία του με τον Ατρόμητο. Οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια και εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο Ελβετός άσος θα υπογράψει συμβόλαιο 1,5+1 έτος.

Πριν από μερικές μέρες ο 34χρονος μεσοεπιθετικός έλυσε τη συνεργασία του με την Ζυρίχη και το όνομά του συνδέθηκε με την Κηφισιά. Ωστόσο και ο Ατρόμητος όπως και ο Άρης παρακολουθούσαν την περίπτωσή του, με τους Περιστεριώτες τελικά να είναι η τελική επιλογή του.

Ο Ελβετός άσος, γνωστός από την επιτυχημένη παρουσία του στην ΑΕΚ (2021-24), ήταν ο ποδοσφαιριστής που έψαχναν οι άνθρωποι του Ατρομήτου για να κάνει την διαφορά στην επίθεση (αγωνίζεται κυρίως πίσω από τον επιθετικό, στα πλάγια, αλλά και ως σέντερ φορ). Γι αυτό και οι Περιστεριώτες αποφάσισαν να κάνουν την (οικονομική) υπέρβαση με την περίπτωσή του.

Ο Τσούμπερ το 2006 εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Γκρασχόπερ και δύο χρόνια αργότερα πραγματοποίησε με τη φανέλα της το επαγγελματικό του ντεμπούτο. Στην πενταετία 2008-2013 αγωνίστηκε συνολικά σε 146 παιχνίδια με την Γκρασχόπερ, σκοράροντας 33 φορές, βγάζοντας 22 ασίστ και κατακτώντας ένα Κύπελλο Ελβετίας (2013).

Τον Ιούλιο του 2013 πραγματοποίησε την πρώτη του μεγάλη μεταγραφή, υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με την οποία έκανε το ντεμπούτο του στον τελικό του Σούπερ Καπ απέναντι στη Ζενίτ (3-0), κερδίζοντας τον πρώτο του τίτλο στη Ρωσίας στο παρθενικό του παιχνίδι. Ακολούθησαν το πρωτάθλημα Ρωσίας (2014) και ακόμη ένα Σούπερ Καπ (2014). Με την ομάδα της Μόσχας αγωνίστηκε σε 40 παιχνίδια (1 γκολ, 4 ασίστ) μέσα σε σχεδόν ένα χρόνο.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου, το καλοκαίρι του 2014, η Χόφενχαϊμ προχώρησε στην αγορά του. Με τη γερμανική ομάδα πραγματοποίησε συνολικά 115 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις (10 γκολ, 9 ασίστ), ανανεώνοντας το συμβόλαιό του μαζί της τον Ιανουάριο του 2017. Ακριβώς δύο χρόνια αργότερα παραχωρήθηκε ως δανεικός στη Στουτγκάρδη, με την οποία μέτρησε 15 συμμετοχές, 5 γκολ και μια ασίστ στο δεύτερο μισό της σεζόν 2018-19.

Το καλοκαίρι του 2020 έκανε ακόμη μια δαπανηρή μεταγραφή, με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης να προχωρά στην αγορά του, δεσμεύοντάς τον με τριετές συμβόλαιο. Με τη γερμανική ομάδα σε έπαιξε σε 23 ματς για να παραχωρηθεί δανεικός το καλοκαίρι του 2021 στην ΑΕΚ, η οποία στη συνέχεια προχώρησε στην απόκτησή του. Ήταν στους πρωταγωνιστές στην κατάκτηση του νταμπλ τη σεζόν 2022-23. Συνολικά με την ΑΕΚ είχε 119 συμμετοχές και 25 γκολ.

Τον Δεκέμβριο του 2024 αποχαιρέτησε την ΑΕΚ με την Ζυρίχη να αποτελεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, όπου ο Τσούμπερ είχε 40 συμμετοχές με 12 γκολ και 7 ασίστ. Σε διεθνές επίπεδο, μετράει 56 εμφανίσεις (με 11 γκολ και 11 ασίστ) με την Ελβετία μέχρι και το καλοκαίρι του 2024, όταν και αγωνίστηκε για τελευταία φορά στα προημιτελικά του Euro (συνολικά είχε 9 συμμετοχές σε αγώνες τελικής φάσης Euro ή Παγκόσμιου Κυπέλλου).