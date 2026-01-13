Η Κηφισιά από τη στιγμή που δεν πήρε εγκαίρως την απάντηση του Στίβεν Τσούμπερ πήρε την απόφαση να κάνει πίσω και κοιτάει αλλού για την ενίσχυση της.

Στο Gazzetta είχατε διαβάσει πως η Κηφισιά κινούταν για τη μεταγραφή του Στίβεν Τσούμπερ. Μια περίπτωση που δούλευε για πολλές ημέρες ο νέος τεχνικός διευθυντής του κλαμπ, Άγγελος Χαριστέας και ήταν πολύ ψηλά στις επιλογές της ομάδας για τη μεσοεπιθετική της αναβάθμιση, όμως παρόλο που οι δυο πλευρές έφτασαν πολύ κοντά για συμβόλαιο 1,5 έτους με υψηλές αποδοχές, η υπόθεση «πάγωσε» και εμφανίστηκαν... τρίτοι στο παιχνίδι.

Ο σύλλογος των Βορείων Προαστίων ήθελε τον Ελβετό να είναι διαθέσιμος αν όχι για το πρώτο ματς του 2026, με αντίπαλο την ΑΕΛ Novibet, έστω στο παιχνίδι στην έδρα του Πανσερραϊκού, όμως ο άλλοτε αρχηγός της ΑΕΚ ζητούσε συνέχεια χρόνο.

Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός ήταν να απαντήσει στο φινάλε της προηγούμενης εβδομάδας, όμως εν τέλει ήθελε ακόμα περισσότερο χρόνο και από τη στιγμή που η Κηφισιά δεν θα τον έχει στα παιχνίδια που τον ήθελε άμεσα στην μετάβαση μετά την απώλεια των Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη αποφάσισε να αποσύρει το ενδιαφέρον της και να εστιάσει αλλού για την περαιτέρω ενίσχυση της.

Άλλωστε η Κηφισιά, παράλληλα με την... υπομονή για τον Τσούμπερ ενισχύθηκε τόσο στο «9» με την επένδυση για την αγορά του Δημήτρη Θεοδωρίδη, όσο και στα άκρα με την αγορά του Τσε Νούνελι από τον Πανσερραϊκό και το δανεισμό του Μιγκέλ Ταβάρες από τον Παναθηναϊκό. Τρεις ποδοσφαιριστές στο ηλικιακό group στο οποίο δίνουν βάση στα Βόρεια Προάστια και η περίπτωση του Τσούμπερ θα ήταν μια εξαίρεση.

Πλέον στο παιχνίδι για τον Τσούμπερ παραμένει ο Άρης, ο οποίος επίσης δεν έχει εισπράξει απάντηση, ενώ ο Μανόλο Χιμένεθ έχει εκφράσει δημόσια την επιθυμία του να αποκτηθεί, ενώ λόγω της επιθυμίας του 34χρονου να επιστρέψει στην Αθήνα υπάρχει έντονη φημολογία και για τον Ατρόμητο.