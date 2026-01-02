Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, η Κηφισιά προσπαθεί μια... σούπερ κίνηση στην επίθεση της, καθώς «παλεύει» την περίπτωση του Στίβεν Τσούμπερ.

Η Κηφισιά μπορεί μετά τον Ανδρέα Τεττέη να αναμένεται να είναι το πλέον πιθανό πως θα αποχαιρετήσει άμεσα και τον Παύλο Παντελίδη, όμως αυτό δε σημαίνει πως δεν θα ενισχυθεί. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, το κλαμπ των Βορείων Προαστίων «φουλάρει» για τη μεταγραφή του Στίβεν Τσούμπερ!

Στο Ζηρίνειο έψαχναν κάτι... δυνατό για τη γραμμή κρούσης, ώστε να «καλύψει» τα σημαντικά κενά που προέκυψαν και η διοίκηση του Χρήστου Πρίτσα προσπαθεί να κάνει τη μεγάλη υπέρβαση με την απόκτηση του άλλοτε αρχηγού της ΑΕΚ, ο οποίος ήταν εκ των πρωταγωνιστών του νταμπλ του Δικεφάλου τη σεζόν 2022-23 και MVP των Play Offs εκείνης της σεζόν.

Το who is who του Τσούμπερ

Ο Στίβεν Τσούμπερ (γεννημένος στις 17 Αυγούστου 1991) ξεκίνησε την επαγγελματική του διαδρομή από την Γκρασχόπερς, με την οποία πραγματοποίησε το ντεμπούτο του το καλοκαίρι του 2008 σε ευρωπαϊκή διοργάνωση (Κύπελλο Ιντερτότο), ενώ λίγο αργότερα κατέγραψε και την πρώτη του συμμετοχή στο ελβετικό πρωτάθλημα.

Τον Ιούλιο του 2013 έκανε το βήμα στο εξωτερικό, υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Με τη ρωσική ομάδα πανηγύρισε την κατάκτηση του Super Cup Ρωσίας, πραγματοποιώντας παράλληλα τις πρώτες του εμφανίσεις τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Έναν χρόνο αργότερα μετακόμισε στη Γερμανία για λογαριασμό της Χόφενχαϊμ, με την οποία υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο, το οποίο ανανέωσε το 2017 έως το 2020. Στη συνέχεια, τη σεζόν 2018-19 αγωνίστηκε ως δανεικός στη Στουτγκάρδη. Τον Αύγουστο του 2020 εντάχθηκε στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών και συνεχίζοντας την παρουσία του στην Bundesliga.

Η επόμενη σεζόν τον βρήκε στην Ελλάδα, καθώς στις 30 Αυγούστου 2021 παραχωρήθηκε με μονοετή δανεισμό στην ΑΕΚ, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Τον Μάιο του 2022 η Ένωση ενεργοποίησε την οψιόν, διατηρώντας τον στο ρόστερ της και τον Ιανουάριο του 2025 επαναπατρίστηκε για λογαριασμό της Ζυρίχης.