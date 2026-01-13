Κλήθηκαν σε απολογία Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Νταβέλης

Η Stoiximan Superleague ανακοίνωσε τις κλήσεις σε απολογία του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου στις οποίες βρέθηκαν ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ιδιοκτήτης της ΑΕΛ.

To Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο έκανε γνωστό πως κάλεσε σε απολογία τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, αλλά και τον μεγαλομέτοχο της ΑΕΛ, Αχιλλέα Νταβέλη. Στην λίστα της βρέθηκαν ακόμα και ο Λεβαδειακός με τον ΟΦΗ.

Η απολογία θα λάβει χώρα την Πέμπτη (15/01) στις 09:30.

Η ανακοίνωση της Stoiximan Superleague

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 15-01-2026 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET, Α. ΝΤΑΒΕΛΗΣ (Μεγαλομέτοχος): "Βάσει των αναφερομένων στο από 10/1/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 10/1/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 13/1/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/2/130/1/13-λβ’ από 12/1/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. δ’, 11, 12, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β’, του Π.Κ. της ΕΠΟ.

2/ ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 11/1/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 11/1/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην από 13/1/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

3/ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 10/1/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 10/1/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 13/1/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/1/1-ια’ από 12/1/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’, 4 περ. α’, δ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

4/ ΠΑΕ ΟΦΗ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 11/1/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 11/1/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 13/1/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην από 12/1/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΦΗ – ΠΑΕ ASTERAS AKTOR.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

5/ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 11/1/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 11/1/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 13/1/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/26/79522 από 12/1/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’ 15 παρ. 1 περ. γ’, 2 α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ.