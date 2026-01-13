Ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε πως θα τεθούν σήμερα στην διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για τον μονό προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος με τον Άρη.

Μετά την επικύρωση της αλλαγής της έδρας από την Λεωφόρο στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια για τον κρίσιμο αυτόν νοκ άουτ αγώνα με τον Άρη για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος θα δοθούν στην κυκλοφορία το μεσημέρι της Τρίτης (13/01) στις 14:00

Οι τιμές τους ξεκινούν από τα 15 ευρώ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα 5 ευρώ της ενίσχυσης του Ερασιτέχνη.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι τα εισιτήρια της εντός έδρας αναμέτρησης με αντίπαλο τον Άρη στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας (Ολυμπιακό Στάδιο, 14/1, 20:30) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από την Τρίτη 13/1 στις 2 μ.μ.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τον Άρη έχουν ως εξής:

Θύρα Τιμή 21/33/34 15 € 22/23/24/30/31 20 € 26/28 25 € 29 55 € VIP 135 €

* Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το πόσο των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION