Κύπελλο Ελλάδος: Στο ΟΑΚΑ το Παναθηναϊκός-Άρης
Ο αγωνιστικός χώρος της Λεωφόρου βρίσκεται σε διαδιακασία αντικατάστασης και μετά από αυτοψία που έγινε την Δευτέρα στο «Απόστολος Νικολαϊδης», ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να παίξει τον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στον Άρη, στο Ολυμπιακό στάδιο.
Στη διαδικασία ήταν παρών ο Ράφα Μπενίτεθ και αποφασίστηκε να δοθεί χρόνος στο νέο χορτάρι του γηπέδου.
Οι «πράσινοι» έστειλαν το σχετικό αίτημα στην ΕΠΟ, οπότε η αναμέτρηση της Τετάρτης(20:30) θα γίνει στη Καλογρέζα.
