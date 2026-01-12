Δεν είναι μόνο θέμα αριθμών, αλλά (και) κατεύθυνσης. Ο Γιώργος Γιακουμάκης δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του μια σπάνια, αλλά και δύσκολη επιλογή το ερχόμενο καλοκαίρι.

Οι επιδόσεις του Γιώργου Γιακουμάκη όχι μόνο είναι πειστικές, αλλά η συνολική του παρουσία με την «ασπρόμαυρη» φανέλα δείχνει πάνω στο χορτάρι έναν ποδοσφαιριστή που ήρθε από την «άλλη πλευρά» του Ατλαντικού και «κούμπωσε» αγωνιστικά, πνευματικά, αλλά και συναισθηματικά με τον ΠΑΟΚ.

Δέκα γκολ σε 22 συμμετοχές δεν είναι απλώς ένας καλός απολογισμός. Είναι μια υπενθύμιση ότι ο «Δικέφαλος», μετά από χρόνια αναζήτησης, βρήκε έναν φορ που δεν περιορίζεται στο «να σκοράρει όταν του έρθει η μπάλα». Στα 31 του, πλέον, ο Έλληνας επιθετικός με τις εμφανίσεις και τα γκολ του δικαιώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Χρήστο Καρυπίδη, ο οποίος το καλοκαίρι επέμενε και πέτυχε την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού από την Κρουζ Αζούλ.

Αφήστε, που με τα 10 γκολ (6 στο πρωτάθλημα, 3 στην Ευρώπη, 1 στο Κύπελλο), ο Γιακουμάκης καταγράφει την καλύτερη επίδοση πρώτων αγώνων επιθετικού του ΠΑΟΚ την τελευταία οκταετία. Ο τελευταίος που χρειάστηκε λιγότερα παιχνίδια για να φτάσει σε διψήφιο αριθμό τερμάτων ήταν ο Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς (17 ματς), ενώ ο αείμνηστος Σταύρος Σαράφης είχε φτάσει τα 10 γκολ σε 21 συμμετοχές, σύμφωνα με την «Ασπρόμαυρη Βίβλο».

Ένας… άλλος Γιακουμάκης

Ο Γιακουμάκης είναι «παίκτης-ομάδας», μ’ άλλα λόγια παίζει για την ομάδα, δουλεύει για το σύνολο, πιέζει, ανοίγει χώρους, συμμετέχει στο transition. Και όταν η φάση φτάσει στο «κουτί», έχει την ψυχραιμία και την ποιότητα να τελειώσει τη δουλειά.

Αυτό ακριβώς είναι που τον κάνει «ποδοσφαιριστή Λουτσέσκου». Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν ζητά απλώς γκολ από τον επιθετικό του· ζητά ένταση, πειθαρχία, αντοχή και συμμετοχή στο συλλογικό πλάνο. Ο Κρητικός φορ δεν προσπαθεί να προσαρμοστεί – μοιάζει σαν να ήταν πάντα φτιαγμένος για αυτόν τον ρόλο.

Δεν είναι τυχαίο ότι θυμίζει έντονα τον εαυτό του στις καλύτερες εκδοχές της καριέρας του: στην Ολλανδία με τη Φένλο, στη Σκωτία με τη Σέλτικ, αλλά και στο MLS με την Ατλάντα Γιουνάιτεντ. Η διαφορά είναι πως τώρα παίζει σε ένα περιβάλλον που τον καταλαβαίνει απόλυτα – και αυτό φαίνεται στο γήπεδο.

Το πιο σημαντικό όμως δεν είναι τα γκολ. Είναι η στάση. Σε μια εποχή όπου οι ποδοσφαιριστές αλλάζουν ομάδες με την πρώτη καλή πρόταση, ο Γιακουμάκης έδειξε κάτι σπάνιο: επέλεξε τη σταθερότητα. Έβαλε «φρένο» στα σενάρια και το υποτιθέμενο ενδιαφέρον από τη Λατινική Αμερική, γιατί περνάει καλά στον ΠΑΟΚ, όπου – όπως έχει δηλώσει – έχει βρει ξανά την ισορροπία του τόσο ποδοσφαιρικά όσο και οικογενειακά.

Η ρήτρα και το ερώτημα του καλοκαιριού

Και εδώ έρχεται το κρίσιμο ερώτημα του καλοκαιριού. Τα πέντε εκατομμύρια της οψιόν αγοράς δεν είναι λίγα. Δεν είναι όμως και υπερβολή, αν αναλογιστεί κανείς τι θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ: έναν έτοιμο φορ, σε καλή ηλικία, προσαρμοσμένο στο ελληνικό πρωτάθλημα, με ευρωπαϊκές παραστάσεις και – το κυριότερο – με ξεκάθαρη επιθυμία να μείνει.

Το ερχόμενο καλοκαίρι ο Γιώργος Γιακουμάκης δεν θα είναι «στοίχημα». Αντίθετα θα μοιάζει περισσότερο με επιλογή ευθύνης. Είναι ο τύπος του παίκτη που πάνω του μπορείς να χτίσεις συνέχεια, όχι απλώς μια σεζόν. Αν ο ΠΑΟΚ θέλει σταθερά βήματα και όχι διαρκές restart, τότε η απάντηση μοιάζει ήδη δοσμένη.

Τέλος, το θέμα δεν (θα) είναι αν αξίζει τα χρήματα. Το θέμα (θα) είναι αν ο ΠΑΟΚ αντέχει να χάσει έναν παίκτη που δείχνει, σε κάθε του εμφάνιση, ότι ανήκει εδώ.