Ο Άλεξ Κραλ, ο οποίος πλησιάζει στον Παναθηναϊκό, δεν θα σβήσει από τη μνήμη του τα γκολ με Ρεάλ Μαδρίτης και Σεβίλλη.

Το γκολ δεν είναι το φόρτε του Άλεξ Κραλ. Ο 27χρονος Τσέχος μέσος, ο οποίος είναι μία ανάσα από τον Παναθηναϊκό, όμως, έχει σημειώσει δύο γκολ, που θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στη μνήμη του.

Και τα δύο εναντίον ισπανικών ομάδων σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ένα κόντρα στη βασίλισσα Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League κι ένα απέναντι στη Σεβίλλη, στο Europa League.

Ένα τρελό γκολ

Στις 7 Μαρτίου 2019 στο εκτός έδρας ματς με τη Σεβίλλη για τη φάση των «16» στο Europa League, ο Κραλ ήταν βασικός με τη Σλάβια Πράγας.

Στο 39' με το σκορ 2-1 υπέρ των Ισπανών, σ' εκτέλεση κόρνερ ο Κραλ βρέθηκε στην περιοχή και σκόραρε με τη μπάλα να χτυπάει στον ώμο του και να καταλήγει στα δίχτυα. Το τρελό είναι ότι ο Κραλ δεν κατάλαβε που είναι η μπάλα. Κοιτούσε εκτός περιοχής και την έψαχνε, τη στιγμή που η μπάλα κατευθυνόταν στην εστία της Σεβίλλης, την οποία υπερασπιζόταν ο συμπατριώτης του και πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Τόμας Βάτσλικ.

Δείτε το γκολ

Η βολίδα με τη Ρεάλ

Στις 12/12/23 ο Κραλ μπήκε στο 75' στη θέση του Κεντίρα, στον εντός έδρας αγώνα της Ουνιόν Βερολίνου με τη Ρεάλ Μαδρίτης, για τη φάση των ομίλων του Champions League.

Στο 85' η μπάλα στρώθηκε στα πόδια του και ο Τσέχος χαφ με δυνατό δεξί σουτ εκτός περιοχής έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Κέπα για το 2-2 των Γερμανών. Η Ρεάλ, ωστόσο, βρήκε κι άλλο γκολ μέχρι το φινάλε κι επικράτησε 3-2.

Το γκολ του Κραλ με τη Ρεάλ