Τεττέη: «Με βοήθησε πολύ ο Μπενίτεθ, το γκολ θα μπει» (vid)

Ο Ανδρέας Τεττέτη μίλησε για το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό, στάθηκε στην βοήθεια που είχε από τον Ράφα Μπενίτεθ και ανέφερε πως το γκολ θα μπει.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 του Πανσερραϊκού σε ένα ματς στο οποίο την παράσταση έκλεψε ο Ανδρέας Τεττέη. Ο νεαρός επιθετικός χειροκροτήθηκε από τον κόσμο του «τριφυλλιού» για την εμφάνισή του, καθώς ήταν συνεχώς στις φάσεις χάνοντας και τρεις μεγάλες ευκαιρίες.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Τεττέη μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε τα εξής:

Για το ντεμπούτο του: «Ένιωσα πολύ χαρούμενος, γιατί πιστεύω ότι βοήθησα πολύ την ομάδα και θέλω να βοηθήσω ακόμα περισσότερο.»

Για τη μετάβαση από την Κηφισιά στον Παναθηναϊκό: «Έχει μεγάλη διαφορά, γιατί ο Παναθηναϊκός κρατάει την μπάλα, ενώ με την Κηφισιά, όταν την κρατούσαμε, είχαμε άλλο τακτικό πλάνο.»

Για την ατυχία στο να σκοράρει: «Με βοήθησε πολύ ο Ράφα Μπενίτεθ. Όλο τον καιρό που είμαι εδώ, μου λέει σε ποιους χώρους να κινούμαι και πώς να γίνω πιο επικίνδυνος. Το γκολ είναι κάτι που θα έρθει, όταν έρθει η στιγμή, η μπάλα θα μπει.»

Για τα επόμενα ματς με τον Άρη και την ΑΕΚ: «Είναι πολύ μεγάλα ντέρμπι και είμαι σίγουρος ότι ο προπονητής μας θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Από αύριο κοιτάμε το ματς της Τετάρτης και από την Πέμπτη το ματς του πρωταθλήματος.»