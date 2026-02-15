Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του ΠΑΟΚ - ΑΕΚ και των υπόλοιπων αναμετρήσεων της ημέρας (15/2).

Κυριακή σήμερα (15/2) και η ώρα για το δεύτερο ντέρμπι «Δικεφάλων» της σεζόν σε επίπεδο Stoiximan Superleague έφτασε, καθώς απόψε το γήπεδο της Τούμπας φιλοξενεί στη σπουδαία αναμέτρηση.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την πρωτοπόρο ΑΕΚ και θέλει με νίκη να την «πιάσει» στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας παράλληλα και ένα παιχνίδι λιγότερο (σσ εκτός έδρας με Κηφισιά), ενώ η Ένωση θα ψάξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για να παραμείνει μόνη πρώτη. Το ματς θα κάνει σέντρα στις 19:30 και θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports Prime.

Νωρίτερα μέσα στη μέρα η Κηφισιά φιλοξενεί τον φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδος ΟΦΗ (17:30, Cosmote Sport 1), ενώ το μενού της ημέρας ολοκληρώνεται στις 21:00, με τον Παναθηναϊκό να περιμένει την ΑΕΛ Novibet (Cosmote Sport 1)

Οι σημερινές μεταδόσεις