Συνέχεια σε επίπεδο αντιδράσεων από την ΠΑΕ Ολυμπιακός για το σκέλος της διαιτησίας. Τα σχόλια για το Άρης - ΑΕΚ και το επερχόμενο ματς με τον ΠΑΟΚ!

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν έμεινε μόνο στις αναρτήσεις του Κώστα Καραπαπά μετά την ακύρωση του γκολ του Ντουντού στο Άρης - ΑΕΚ . Υπήρξε και συνέχεια με τοποθέτησή της όπου ζητά ελίτ ρέφερι για το Κύπελλο με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ αλλιώς - όπως τονίστηκε σχετικά - να προκύψει αναβολή.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Ολυμπιακού

Μετά τα αδιανόητα από τον Ινδό με νορβηγικό διαβατήριο που ανακάλυψε ο Λανουά για να διευθύνει το παιχνίδι της αγωνιστικής και τα όσα τραγελαφικά είδαμε στο άλλο βραδινό ματς απο τον Έλληνα διαιτητή Κατοίκο, ακούμε ότι ετοιμάζεται ο «αρχιδιαιτητής» να ορίσει στο κρίσιμο παιχνίδι μας με για το Κύπελλο την Τετάρτη Έλληνα διαιτητή, παραβιάζοντας την συμφωνία των Big4 για τη διαιτησία από ξένους στα μεταξύ τους παιχνίδια!

Προφανώς θα είναι μια ακόμα πρόκληση από τον Λανουά και την ΕΠΟ. Ας φροντίσουν ΚΕΔ και ΕΠΟ να έρθει ελίτ διαιτητής, όπως αρμόζει σε τέτοιο αγώνα και να κρατήσουν τα πειράματα για τα τοπικά πρωταθλήματα. Αν δεν έχουν την ικανότητα να βρουν ελίτ διαιτητή, ας αναβάλλουν τον αγώνα μέχρι να βρουν.