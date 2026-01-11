Παράσταση για έναν ρόλο το ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης με το 4-0 των Κρητικών και 4 γκολ του εξαιρετικού στον αγώνα Τιάγκο Νους.

Με τον Τιάγκο Νους σε φανταστική κατάσταση καθότι έβαλε 4 γκολ (!!!), ο ΟΦΗ συνέτριψε με 4-0 τον κακό Αστέρα Τρίπολης, που από το 60' και μετά έπαιζε με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Τσίκο. Δείτε τα Highlights του αγώνα στο Ηράκλειο όπου ο Νους έγραψε ιστορία με το καρέ του.