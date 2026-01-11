ΟΦΗ - Αστέρας: Τα Highlights της τεσσάρας των Κρητικών
Παράσταση για έναν ρόλο το ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης με το 4-0 των Κρητικών και 4 γκολ του εξαιρετικού στον αγώνα Τιάγκο Νους.
Με τον Τιάγκο Νους σε φανταστική κατάσταση καθότι έβαλε 4 γκολ (!!!), ο ΟΦΗ συνέτριψε με 4-0 τον κακό Αστέρα Τρίπολης, που από το 60' και μετά έπαιζε με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Τσίκο. Δείτε τα Highlights του αγώνα στο Ηράκλειο όπου ο Νους έγραψε ιστορία με το καρέ του.
@Photo credits: eurokinissi, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.