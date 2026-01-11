Με τον Τιάγκο Νους σε τρελά κέφια να πετυχαίνει 4 γκολ (!!!), ο ΟΦΗ συνέτριψε με 4-0 τον κακό Αστέρα Τρίπολης, που από το 60' έπαιζε με 10 λόγω αποβολής του Τσίκο.

Ο ΟΦΗ λίγες μέρες μετά τη μεγάλη πρόκριση επί του Αστέρα AKTOR στο Κύπελλο Ελλάδας πήρε πολύ σημαντικό τρίποντο στο πρωτάθλημα κόντρα στους Αρκάδες, τους οποίους συνέτριψε με 4-0 και πλησίασε την 8η Κηφισιά (19-15). Πρωταγωνιστής ο φοβερός Τιάγκο Νους, ο οποίος πέτυχε καρέ τερμάτων! Κάκιστη εμφάνιση από τους Κιτρινομπλε, οι οποίοι για δεύτερο διαδοχικό ματς είχαν αποβολή και πέναλτι.

Έτσι ξεκίνησαν

O Xρήστος Κόντης παρέταξε το γηπεδούχο ΟΦΗ σε διάταξη 3-4-3. Ο Χριστογεώργος στην εστία, με τους Κωστούλα Κρίζμανιτς και Λαμπρόπουλο μπροστά του. Δεξί μπακ - χαφ ο Γκονθάλεθ και αριστερό ο Χατζηθεοδωρίδης. Ανδρούτσος - Αποστολάκης δίδυμο στη μεσαία γραμμή, εξτρέμ Νους - Σενγκέλια και φορ ο Σαλσέδο.

Από την πλευρά του ο Κρις Κόουλμαν παρέταξε το φιλοξενούμενο Αστέρα AKTOR σε σχηματισμό 4-2-3-1. O Παπαδόπουλος στην εστία, με τους Φερνάντεθ, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλο και Πομόνη μπροστά του. Αλάγκμπε - Μούμο χαφ, με τον Μπαρτόλο στο «10». Καλτσάς - Κετού εξτρέμ και φορ ο Μακέντα.

Ο Νους το «καθάρισε» από το ημίχρονο

Ο ΟΦΗ εξ αρχής πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και «πατούσε» καλύτερα από τον Αστέρα AKTOR. Στο 25ο λεπτό ο Νους εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Σίπτσιτς, απέφυγε τον Τριανταφυλλόπουλο, πάτησε περιοχή και έπεσε από μαρκάρισμα του Παπαδόπουλου, με τον Τζήλο να δίνει το πέναλτι. Ο VAR Κουμπαράης συμφώνησε με την απόφαση και ο Νους ευστόχησε από την άσπρη βούλα για το 1-0.

Μετά το πρώτο γκολ οι Αρκάδες έχασαν τελείως την ισορροπία τους. Στο 31' ο Πομόνης έκοψε τον Σενγκέλια πριν εκτελέσει σε τετ α τετ με τον Παπαδόπουλο και στο 32' ο Παπαδόπουλος απέκρουσε το διαγώνιο σουτ του Νους. Ο Αργεντινός διπλασίασε το προβάδισμα του ΟΦΗ στο 43ο λεπτό. Ο Μπόρχα γύρισε την μπάλα από τα δεξιά ο εξτρέμ των Κρητικών έκανε το 2-0 με διαγώνιο σουτ.

Aποβολή Τσίκο και... show Νους

Το δεύτερο μέρος ήταν... μονόλογος του ΟΦΗ. Στο 53' ο Παπαδόπουλος πάσαρε πάνω τον Σαλσέδο, ο Σενγκέλια εκτέλεσε αλλά δε βρήκε εστία. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο Σιλά έκανε κακή πάσα προς τα πίσω, ο Σαλσέδο έκλεψε εκτέλεσε σε τετ α τετ αλλά τον νίκησε ο Παπαδόπουλος.

Ο Χουλιάν Τσίκο πέρασε στο ματς με την έναρξη του δεύτερου μέρους και στο 60' άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες, καθώς έπειτα από παρέμβαση του VAR αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Νους.

Στο 63' ο Σαλσέδο την μπάλα προς τον Μπόρχα, παράλληλο γύρισμα του Ισπανού και ο Νους μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0. Ο Αργεντινός συμπλήρωσε καρέ στο 76' όταν νίκησε για τέταρτη φορά τον Παπαδόπουλο με μακρινό σουτ, εκτός περιοχής.

Ο ΟΦΗ είχε ευκαιρίες για περισσότερα γκολ, κυρίως με τον Σαλσέδο (85') και τον Μαρινάκη (87') αλλά το 4-0 έμεινε μέχρι τέλους.

MVP: Ο Τιάγκο Νους έκανε... ότι ήθελε! Καρέ γκολ, κερδισμένο πέναλτι, κερδισμένη αποβολή. Το τρίποντο γράφει το όνομα του.

Στο ύψος του: Εξαιρετικό ματς από τον Σαλσέδο, ο οποίος δικαιούταν ένα γκολ.

Αδύναμος κρίκος: Οι περισσότεροι παίκτες του Αστέρα ΑΚΤΟR ήταν σε κάκιστη ημέρα, όμως μπορούσε να «ξεχωρίσουμε» πρωτίστως τον Σίπτσιτς και μετά τον Μούμο.

Γκάφα: Η αποβολή του Τσίκο, 15 λεπτά μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο.

Στραγάλι: Ο διαιτητής Τζήλος έδωσε σε πρώτο χρόνο το πέναλτι στον Νους, για το οποίο διαμαρτυρήθηκανα έντονα από πλευράς Αστέρα, ενώ για την αποβολή χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR.

Το ταμείο του Gazzetta: Στο ματς υπήρχε μόλις μια ομάδα και δίκαια πήρε τη νίκη. Ο ΟΦΗ ήταν εξαιρετικός, έχοντας μπροστάρη τον αδιανόητο Νους, ενώ ο Αστέρας ΑΚΤΟR έδειξε πως δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση.