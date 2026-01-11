Ο Τετέ ανακοινώθηκε από τη Γκρέμιο.

Ο Παναθηναϊκός πούλησε τον Τετέ στη Γκρέμιο και η βραζιλιάνικη ομάδα ανακοίνωσε την επιστροφή του 26χρονου παίκτη στον σύλλογο.

Ο Τετέ, παραχωρήθηκε με ένα ποσό κοντά στα έξι εκατ. ευρώ και θα παίξει με την ομάδα στην οποία ανδρώθηκε. Αγωνίστηκε με τους «τρικολόρ», αλλά στην Ακαδημία. Στη μεγάλη ομάδα δεν έπαιξε, αφού σε ηλικία 18 ετών μετακόμισε στην Ευρώπη για τη Σαχτάρ.

Στην ανακοίνωση της Γκρέμιο αναφέρεται:

«Ο Τετέ είναι η νέα προσθήκη της Γκρέμιο.

Προϊόν της Ακαδημίας, ο επιθετικός επιστρέφει στο Τρικολόρ μετά από επτά χρόνια

«Το καλό παιδί επιστρέφει στο σπίτι» και ο Τετέ στη Γκρέμιο. Αφού ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του στις ακαδημίες και χτίζοντας καριέρα στην Ευρώπη, ο αθλητής επιστρέφει στον σύλλογο με συμβόλαιο διάρκειας έως και τεσσάρων ετών – μέχρι το τέλος του 2029.

Στην Ευρώπη, ο επιθετικός ξεκίνησε την πορεία του στη Σαχτάρ Ντόνετσκ το 2019, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Luís Castro. Στην πρώτη του σεζόν κατέκτησε τους τίτλους του Ουκρανικού Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Ουκρανίας. Την επόμενη χρονιά, κέρδισε το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα και τη Σούπερ Καπ.

Στην αρχή της σεζόν 2022, δόθηκε δανεικός στη Λιόν της Γαλλίας, όπου ξεχώρισε με γκολ και ασίστ. Την επόμενη χρονιά απέκτησε εμπειρία στην Premier League με την ομάδα της Λέστερ. Στη συνέχεια, στα μέσα του 2023, ανακοινώθηκε από τη Γαλατασαράι στην Τουρκία.

Από τον Ιούλιο του 2024, αγωνίστηκε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα, συμβάλλοντας ξανά με γκολ και ασίστ σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Τώρα, μετά από επτά χρόνια, ο Τετέ επιστρέφει στην «Αθάνατη Τρικολόρ» για να πραγματοποιήσει ένα παιδικό όνειρο: να αγωνιστεί στην Arena με τη φανέλα του επαγγελματία της Γκρέμιο.

«Καλώς ήρθες ξανά, Τετέ. Η Γκρέμιο και ο κόσμος της σε περιμένουν στο σπίτι!»

Στοιχεία Παίκτη

Ονοματεπώνυμο: Mateus Cardoso Lemos Martins

Ημερομηνία Γέννησης: 15/02/2000 (25 ετών)

Τόπος Γέννησης: Alvorada/RS, Βραζιλία

Σύλλογοι: Γκρέμιο (2008–2019), Σαχτάρ Ντόνετσκ/Ουκρανία (2019), Λιόν/Γαλλία (2022), Λέστερ/Αγγλία (2023), Γαλατασαράι/Τουρκία (2023), Παναθηναϊκός/Ελλάδα (2024)

Τίτλοι: Διπλό Ουκρανικό Πρωτάθλημα (2019 και 2020), Κύπελλο Ουκρανίας (2019), Σούπερ Καπ Ουκρανίας (2021), Πρωτάθλημα Νότιας Αμερικής Κ-15 (2015)».