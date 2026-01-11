Ο Τιάγκο Νους πέτυχε τέσσερα γκολ σε αγώνα ελληνικού Πρωταθλήματος κι αυτό συνέβη για πρώτη φορά στη Stoiximan Superleague έπειτα από δέκα χρόνια.

Φοβερός Νους με το καρέ του στο ΟΦΗ - Αστέρας. Ο μεσοεπιθετικός του ΟΦΗ ήταν αυτός που έβαλε τουλάχιστον 4 γκολ στο Πρωτάθλημα μετά από σχεδόν 10 χρόνια. Στις 17.04.2016 είχε πετύχει πέντε ο Μάρκους Μπεργκ στο Παναθηναϊκός - Πανθρακικός 6-1.

Τελευταίος παίκτης ομάδας της περιφέρειας με καρέ ήταν ο Σταύρος Λαμπριάκος (22.04.2007, Ξάνθη - ΟΦΗ 4-1). Όλα αυτά με βάση τα στοιχεία του Soccerbase. Σύμφωνα με το Soccerbase ο Τιάγκο Νους είναι ο τρίτος οδοσφαιριστής στην ιστορία του ΟΦΗ, που κάνει καρέ, αλλά ο πρώτος ξένος. Οι άλλοι ήταν ο Δημήτρης Παπαδόπουλος (01.05.1977, ΟΦΗ - Πανσερραϊκός 5-0) και ο Γιώργος Βλαστός (12.05.1985, ΟΦΗ - Πιερικός 6-2).

Επίσης ο Νους έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Α' Εθνικής / Stoiximan Super League 1, που κάνει ποδαρικό στο νέο έτος με καρέ. Έχουν κάνει καρέ οι Λουτσιάνο, Κωστίκος, Δέδες στις 10 Ιανουαρίου και ο Φελεκίδης στις 9, αλλά ήταν δεύτερο παιχνίδι του έτους για τις ομάδες τους.

